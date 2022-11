PHOTOS - Le 5ème salon des santonniers entre tradition et modernité aux Taillades

Le 5ème salon des santonniers se tient aux Taillades jusqu'au dimanche 13 novembre. 15 artisans santonniers exposent leurs santons et leurs crèches. Le choix des organisateurs est d'allier tradition et modernité pour transmettre et faire vivre la tradition des santons en Provence. Un atelier gratuit "moulage de santon" pour les enfants est organisé ce dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h.

ⓘ Publicité

Dans le style traditionnel, la grande crèche villageoise de 15 mètres carrés réalisée par Marius Lancelin est exposée au Moulin Saint-Pierre , là où se déroule salon.

La crèche de Marius Lancelin fait 15 mètres carrés et met en scène 200 santons et 60 bâtiments. © Radio France - Julie Munch

Dans les allées, Josette Silvano expose ses santons de Provence traditionnels. Cette Avignonnaise les fabrique et les peint elle-même. "Je vais pas vous dire de chiffre mais ça se vend très bien", affirme Josette Silvano.

Les santons de Josette Silvano © Radio France - Julie Munch

Le salon des santonniers des Taillades accueille aussi le stand de Béatrice Marguerat , basée au Beaucet près de Saint-Didier. Ses santons sont modelés à la main. On parle de santons naïfs car leur apparence est enfantine. "J'aime bien faire plaisir aux enfants et puis c'est quand même la tradition provençale, même si on est pas trop croyant", témoigne cette santonnière.

Les santons naïfs de Béatrice Marguerat © Radio France - Julie Munch

Un peu plus loin Patrick Sinibaldi est venu de Marseille pour exposer des crèches réalisées à partir de boîtes de conserve. "Je les recycle, c'est à la mode maintenant. Si on respecte le fait que le santon doit être en argile cuit, je crois qu'on peut le mettre dans n'importe quel décors", explique-t-il.

Les crèches de Patrick Sinibaldi de "crèches créations" sont réalisées à partir de boîtes de conserves de poissons © Radio France - Julie Munch

Cette volonté de revisiter les traditionnelles crèches fait d'ailleurs partie des objectifs des organisateurs du salon.