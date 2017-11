PHOTOS- Le Ballon d'Alsace ouvre ses pistes

Avec 40 centimètres de neige au sommet, le Ballon d'Alsace va ouvrir une partie de son domaine skiable dès ce mercredi pour le ski de fond (trois pistes). L'ouverture pour le ski alpin se fera samedi (au moins la moitié des pistes).

Bonne nouvelle pour les amateurs de ski de fond et de ski alpin. Avec plusieurs semaine d'avance, et grâce aux 40 centimètres de neige qui sont tombés ces derniers jours, une partie du domaine skiable du Ballon d'Alsace ouvre dès ce mercredi avec trois pistes du domaine nordique (la bleue, la rouge et la verte). La moitié du domaine alpin ouvrira samedi. Les équipes du Smiba (le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace) sont sur le pont pour que tout soit prêt. A noter que le bus des neiges ne sera mis en place qu'aux vacances de noël.

Ils sont 6 de l'équipe du Smiba à damer les pistes avant l'ouverture © Radio France - Nicolas Wilhelm

Le chalet de la Gentiane sous la neige © Radio France - Nicolas Wilhelm

Pour les salariés du Ballon c'est une ouverture anticipée qui n'était pas arrivée depuis 2005 © Radio France - Nicolas Wilhelm

Les caisses de la Gentiane sont (presque) prêtes à ouvrir © Radio France - Nicolas Wilhelm