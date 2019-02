PHOTOS- Le Ballon d'Alsace sous le soleil exactement

Les conditions météo de ces vacances de Février sont exceptionnelles sur les sommets vosgiens et notamment sur le Ballon d'Alsace. Il y a de la neige en quantité, et du soleil. Les skieurs peuvent même apercevoir les Alpes.

Ballon d'Alsace, Sewen, France

Avec des températures douces et un grand soleil quasiment tous les jours, ces vacances de février s'annoncent très bonnes pour les stations de ski et notamment pour le Ballon d'Alsace. Au sommet, près de la statue de Jeanne d'Arc, le paysage est époustouflant. Les skieurs et les randonneurs peuvent même en ce moment apercevoir les Alpes.

Avec 1 mètre 20 de neige au sommet, la station devrait rester ouverte jusqu'à la fin des vacances © Radio France - Loic Bongeot

Au fond sous la brume on peut même apercevoir les Alpes © Radio France - Loic Bongeot