PHOTOS - Le bassin nordique de la piscine de la Ganterie a enfin ouvert

La piscine de la Ganterie à Poitiers a enfin son bassin nordique et olympique. Il devait être inauguré en septembre mais des problèmes d'étanchéité avaient repoussé l'ouverture. Ce samedi les nageur sont enfin pu faire leurs premières longueurs en extérieur, et gratuitement.

Poitiers, France

Le bassin nordique, et olympique puisqu'il mesure cinquante mètres, de la piscine de la Ganterie à Poitiers a enfin ouvert ce samedi. Prévue en septembre, l'inauguration avait dû être repoussée à cause de problèmes d'étanchéité. Après un an et demi de travaux pour un coût total de 6,8 millions d'euros, les nageurs ont finalement pu tester ce nouveau bassin lors d'une journée rythmée par les animations et où l'entrée était gratuite.

Un nuage de vapeur flotte au-dessus du bassin, la faute à l'écart entre la température extérieure (5 degrés) et celle de l'eau (28 degrés). © Radio France - Marina Guibert

Des auvents colorés ont été construits pour protéger le bassin du vent, un grand à l'ouest et un plus petit au nord. © Radio France - Marina Guibert

Un mur amovible peut prendre place au milieu du bassin pour moduler les lignes d'eau. Il se déplie en 10 minutes pour accueillir tous les publics, grands nageurs comme baigneurs. © Radio France - Marina Guibert

Des jeux pour les enfants ont aussi été installés en extérieur. Il ne manque plus que les transats pour les parents qui devraient arriver bientôt. © Radio France - Marina Guibert

Pour fêter l'inauguration, les nageurs ont pu visiter les dessous du nouveau bassin. © Radio France - Marina Guibert

Les cuves de traitement ont elle aussi été changées pour des modèles à billes de verre, plus performants. © Radio France - Marina Guibert