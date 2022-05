PHOTOS - Le Belem en escale à Cherbourg, 126 ans d'histoire qui ont séduit les visiteurs

"Magnifique", "impressionnant", "très beau", voilà ce qu'inspire le Belem aux nombreux visiteurs montés à bord ce week-end. Ses 126 ans d'histoire en font un navire rare, classé aux monuments historiques. C'est un des plus anciens trois-mâts encore en navigation en Europe aujourd'hui. Le Belem a beaucoup changé mais son esthétique a été conservée. C'est maintenant une association de techniques modernes et traditionnelles qui séduisent les marins d'un week-end.

Le Belem : un voyage entre les époques

L'état de conservation du navire impressionne les visiteurs. "C'est un bateau comme il n'est plus possible d'en voir," s'émerveille Marie-Claude, "les cuivres, les bois... c'est très beau." Et cela saute aux yeux lors de la visite. Si la timonerie par exemple est équipée à l'intérieur des instruments modernes de navigation, l'extérieur a conservé ses boiseries.

A l'intérieur de la timonerie, les instruments de navigation les plus modernes mais à l'extérieur, les boiseries d'origine restent. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

La barre reflète l'histoire du bateau : elle a été surélevée lorsque le navire était utilisé comme yacht au début du XXe siècle par un aristocrate anglais.

La barre du Belem. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

La cuisine, elle, est bien moderne. Le navire a un équipage permanent de 16 personnes, nourries et logées à bord.

Côté cuisine, la modernité l'a emporté sur la tradition pour nourrir l'équipage. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Avec ses aller-retour entre les époques, réparer le navire en cas de problème n'est pas aussi simple que sur un navire du XXIe siècle. C'est pourquoi un menuisier spécialement formé fait partie de l'équipage et un atelier permet d'avoir tous les outils, modernes ou anciens, à disposition.

Le navire possède un atelier pour pouvoir réparer chaque partie du bateau si nécessaire, qu'elle soit moderne ou ancienne. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Le Belem est donc à lui seul un vrai voyage dans le temps qui contrastes avec les pratiques contemporaines estime Françoise en visite à bord : "On est ici, au coeur de Cherbourg sur le Belem. On tourne la tête vers le quai de France et qu'est-ce qu'on voit ? La navigation du XXie siècle avec 5 000 personnes (rires). C'est le passé et le présent qui s'entrechoquent !" Plus tôt dans la journée, un bateau de croisière a effectivement fait escale à quelques centaines de mètres du Belem.

Un navire qui donne des envies de voyage à certains...

"Ça donne envie de naviguer avec," confie Pascale venue en famille et avec des amis. Cette Manchoise a attendu attendait cette visite depuis un moment : "l'année dernière on l'a loupé à Saint-Malo, on l'a vu passer devant nous !" Cette fois, Pascale a pu monter à bord et elle ne regrette pas "c'est super chouette, très ludique pour les enfants aussi". A côté d'elle, sa fille Inès impressionnée par "les mâts, leur hauteur et tous ces cordages". La famille se verrait bien prendre le large à bord, tout comme Didier à qui "ça donne envie de tenter l'expérience".

Chacun peut participer à un voyage à bord du Belem qui embarque 48 matelots stagiaires à chaque escale. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Passer plusieurs jours à bord en mer, c'est possible confirme Mathieu Combot, le commandant : "La plupart des visiteurs découvre que n'importe qui peut naviguer à bord, les visiteurs peuvent participer à nos navigations." Entre avril et octobre, le Belem, propriété de la Fondation Belem, sillonne la Manche et la mer du nord et à chaque escale, dépose et reprend généralement 48 matelots stagiaires, c'est d'ailleurs ce qui fait vivre le bateau. "Sans eux, le navire ne fait jamais de voile," explique le commandant, "on est 16 membres d'équipage professionnels en permanence à bord et on considère qu'on n'est pas assez pour faire de la voile." Les voyageurs participent donc activement à la navigation et à la vie du bateau pendant leur séjour, il prennent part "aux quarts la nuit, aux manœuvres de voile, on leur fait prendre la barre, etc." Le Belem repart donc de Cherbourg ce lundi matin avec 44 "stagiaires" pour rejoindre Concarneau en cinq jours.

Les stagiaires sont invités à participer aux manœuvres de voile à bord. Le trois-mâts compte au total 22 voiles. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Un expérience en immersion, il faut d'ailleurs un certificat médicale, et qui a un coût. Comptez entre 600 et 1 300 euros en fonction de la durée du séjour en mer.