PHOTOS - Le Bordeaux geek festival, paradis des déguisements

Le Bordeaux Geek festival, se tient durant tout ce week-end de l'Ascension au Parc des expositions de Bordeaux. Et les fans de mangas, BD, ou jeux vidéos sont nombreux à se déguiser pour ressembler le plus possible à leur personnage préféré. Une pratique qui porte un nom : le cosplay.

Le cosplay, contraction des mots costume et player (joueur en anglais), est né dans les années 1930 aux Etats-Unis. Très fréquente lors des conventions (rassemblement de fans), cette pratique a connu son apogée pendant les années 1970, au moment des sorties au cinéma des sagas cultes, Star Wars et Star Trek. Arrivée plus tardivement en France, elle permet de voir déambuler par centaines des personnages sortis tout droit de la fiction, comme les jeux vidéos, bandes dessinées ou dessins animés, ou directement issus de l'imagination des fans. Le Bordeaux geek festival ne fait pas exception, les copslayeurs constituant la majorité visible de ses visiteurs. L’événement leur fait d'ailleurs la part belle, en leur consacrant un défilé, puis deux concours des meilleurs costumes, seul et par équipe, samedi et dimanche.

Si d'autres événements rassemblant les cosplayeurs existent en Gironde, notamment le festival Animasia, au Haillan, le Bordeaux geek festival commence à se faire une place sur la scène culturelle du département. Installé sur un hectare, dans le hall 1 du Parc des expositions, il se déroule sur quatre jours en 2017 (pendant tout le week-end de l'Ascension) contre trois l'an passé. 200 exposants proposent des activités très diverses, des concours de maquillage aux démonstrations de sabres laser, en passant par les combats de zombie, et 35 000 visiteurs sont attendus. Parmi eux, des spécialistes très pointus de la culture geek, mais aussi de simples curieux. Ceux-là auront forcément l'impression, en franchissant la porte, de débarquer dans un autre monde.

Reportage au Parc des expositions. Copier

35 000 visiteurs sont attendus, et parmi eux, certains ont fait des efforts de déguisement. © Radio France - Thomas Coignac

