PHOTOS : Plus d'un millier d'enfants au carnaval à Périgueux

Périgueux, France

C'est une nouveauté cette année, le carnaval de Périgueux a lieu un mardi et non un dimanche. Le comité carnaval et la ville ont choisi ce mardi, mardi-gras, pour organiser sa manifestation. Depuis 9h ce mardi matin, des enfants venus d'une trentaine d'écoles de la ville se sont rassemblés sur la place Mauvard. Un millier d'écoliers déguisés participent à des ateliers jeux, masques et maquillage.

Pour le public, le rassemblement est prévu à partir de 16h30 au jardin du Thouin avec une déambulation de la fanfare ECLECTRIK (cie VIRUS) en direction de la place Mauvard. A 17h, ce sera l'arrivée de Pétassou en musique sur les quais suivi de son jugement par les enfants de l'école occitane La Calendretta. Le personnage, comme le veut la tradition, sera ensuite brûlé.

Les personnages de dessins animés font recette © Radio France - Valérie Dejean

Tien un tigrou ! © Radio France - Valérie Dejean

Les ateliers maquillage font recette © Radio France - Valérie Dejean

Les adultes aussi se sont déguisés © Radio France - Valérie Dejean

Un personnage célèbre sur la place de Périgueux déguisé en girafe : saurez-vous l'identifier ? © Radio France - Valérie Dejean