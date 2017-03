PHOTOS - Le carnaval d'Auxonne sous la pluie et les confettis

Le mauvais temps n'a pas arrêté les quelques 900 carnavaliers. Après six mois de préparation, le défilé s'est déroulé dans la bonne humeur dans les rues d'Auxonne. Retour en images.

Il pleuvait de grosses gouttes... et des confettis dimanche à Auxonne (Côte-d'Or) ! Malgré de fortes rafales de vent et une pluie drue, les habitants ont fêté comme il se doit la 95e édition du carnaval, en chantant et en dansant dans les flaques d'eau.

Panaché des plus beaux costumes au carnaval d'Auxonne. © Radio France - Justine DINCHER

27 chars en papier crépon ont paradé pendant près de deux heures, dans les rues de la commune. Presque 900 costumés, petits et grands, ont participé au défilé et aux batailles de confettis. C'est la fin, en apothéose, de presque six mois de travail pour préparer ce carnaval.