PHOTOS - Le carnaval "Flash" des deux rives et ses paillettes à Bordeaux !

Malgré la pluie et le vent, le cortège bruyant, festif et coloré du carnaval des deux rives s'est élancé ce dimanche en début d'après midi. Direction la place Pey-Berland en musique et dans la bonne humeur !

Après le carnaval monstre en 2015 et le carnaval gonflé l'an dernier, place cette année au carnaval "Flash" : référence à la lumière, aux paillettes et à la vitesse aussi, manière décalée de célébrer l'arrivée de la ligne à grande vitesse le 2 juillet qui mettra Bordeaux à deux heures de Paris.

►►► Découvrez les photos du carnaval des deux rives édition 2017

Des danseuses très flash ! © Radio France - Pauline Pennanec'h

Les enfants eux aussi ont pu défiler maquillés © Radio France - Pauline Pennanec'h

Même Brice de Nice a bougé ses fesses sur le son du DJ... © Radio France - Pauline Pennanec'h

Le char des contrôleurs de la SNCF... Et ses radars ! © Radio France - Pauline Pennanec'h

Les jolies abeilles... Bzzz © Radio France - Pauline Pennanec'h

Harry Potter n'a qu'à bien se tenir ! © Radio France - Pauline Pennanec'h

Et ce T-Rex bougeait la tête... Si si ! © Radio France - Pauline Pennanec'h

Les danseuses multicolores du carnaval © Radio France - Pauline Pennanec'h

Des danseurs et des couleurs ! #carnaval # bordeaux pic.twitter.com/d9e9Pnksgo — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 5, 2017

La LGV en fête sur les chars du carnaval © Radio France - Pauline Pennanec'h