PHOTOS : le chef Philippe Etchebest tourne un épisode de Cauchemar en cuisine en Dordogne

Vous le connaissez forcément. Philippe Etchebest, le célèbre cuisinier double étoilé, juré de Top Chef sur M6, ancien chef du château des Reynats à Chancelade en Dordogne.

Et bien Philippe Etchebest vient de terminer ce vendredi le tournage d'un épisode de "Cauchemar en cuisine", toujours sur M6. Son 54e depuis la création de l'émission en 2011. Et surtout son deuxième en Dordogne, après celui de Gardonne.

Cette fois, il est allé aider une pizzéria sur la place de la République de Saint-Astier, "L'Isle aux pizzas".

Un restaurant ouvert depuis environ quatre ans par Marielle Peyras et son compagnon Patrick Berrieix.

Le chef a donc tenté d'aider ce couple de restaurateurs dont les mauvaises relations pesaient sur le fonctionnement du restaurant.

Ce vendredi en début d'après-midi, Philippe Etchebest a donc terminé le tournage, un peu fatigué, après avoir passé plus de 30 minutes à conseiller le couple sur la gestion du restaurant et de la cuisine, une fois les caméras parties.

"Vous arrivez chez des gens qui sont au fond du trou, qui ont le moral à 0. Je prends tout le mauvais et je leur donne toute mon énergie. Alors si je ne le faisais pas avec sincérité, et avec beaucoup d'engagement, ça ne serait pas possible" explique le chef étoilé