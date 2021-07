PHOTOS - Le Creusot attend de pied ferme l'arrivée du Tour de France

Olivier Perret s'est permis une petite gourmandise avant l'arrivée du Tour de France au Creusot (Saône-et-Loire), le vendredi 2 juillet 2021. Ce confiseur a installé en vitrine un vélo fait en bonbon. "Il y a un peu plus de deux kilos de bonbons sur ce vélo. (...) Je crois que je vais tout manger", rigole-t-il, malgré le risque d'apparition de caries. Ce fan de cyclisme a aussi accroché un vrai maillot jaune, derrière la vitre de son magasin. "Je l'ai acheté lors du dernier passage du Tour chez nous en 2006, raconte-t-il. Tout ça, c'est une manière de participer à notre façon à ce grand événement, puisque c'est un grand événement pour la ville."

T-shirts en vitrine et fanions dans les rues

A deux pas de la mairie, Mona Deslorieux a décoré son bar. "On a acheté des t-shirts en plus, par rapport à ce que nous avait fourni la communauté d'agglomération", raconte-t-elle. Le résultat, c'est quatre t-shirts dont deux blanc à pois rouges, couleurs du meilleur grimpeur du Tour de France, accrochés à la vitrine, et des fanions collés au plafond. "D'ailleurs les t-shirts, moi et mon équipe allons les porter le jour de l'étape, même si les coureurs ne passent pas à côté du bar. On a quand même voulu être en harmonie avec ce jour de course, et on a hâte que les gens se réunissent pour voir la course", sourit-elle.

Mona a accroché 4 t-shirts comme celui-là, en vitrine de son bar du Creusot © Radio France - Cédric Hermel

Dans la rue qui descend vers la gare, plusieurs fanions rouges, verts et jaunes pendent au-dessus des voitures, histoire de rappeler pour les étourdis que Le Creusot accueille une étape du Tour de France. C'est la troisième fois après 1998 et 2006, deux années où la cité marquée par l'industrie a accueilli des contre-la-montre.

Des enfants des écoles du Creusot ont décoré plusieurs vélos, installés sur la place en face de la mairie. © Radio France - Cédric Hermel

Le Creusot se prépare à accueillir la septième étape du Tour de France 2021 © Radio France - Cédric Hermel

Des travaux qu'il a fallu avancer

Le Creusot a du dépenser 120.000 euros, versés à A.S.O, l'organisateur, pour être ville-étape. C'est sans compter tous les frais supplémentaires pour rénover les routes pas forcément en état. "On s'y est pris dès septembre 2020, explique le maire David Marti. Il y a deux rues où les tapis ont été complètement refait. Il a fallu aussi enlever des réhausseurs, vérifier que les passages sont sécurisés, éviter que des obstacles ne gênent les coureurs. Tout ça a été vérifié". Ces travaux ont été réalisés plus tôt que prévu, l'arrivée de la grande Boucle n'a fait qu'avancer le timing. Néanmoins, le maire ne dit pas le coût de ces aménagements.

Un employé de la mairie du Creusot termine d'installer une tribune avant l'arrivée du Tour de France. © Radio France - Cédric Hermel

Ces travaux étaient encore en cours ce mercredi avenue du stade Jean-Garnier, à proximité du lieu de l'arrivée de la septième étape. Le maire affirme que tout sera prêt à temps pour accueillir les coureurs.