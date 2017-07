PHOTOS : Le Far West à la fête du cheval de Saint Léon sur l'Isle

Ce week-end, Saint Léon Sur l'Isle se téléporte à l'époque des cow-boys et fête les chevaux western. Deux jours durant lesquels les curieux peuvent s'initier au savoir-faire des cavaliers dans le Far West périgourdins. Point d'orgue de cette manifestation ce dimanche avec une grande parade !

De véritables cow-boys, un indien et des dizaines de chevaux, la fête du cheval western de Saint Léon sur l'Isle bat son plein. Durant deux jours, les 08 et 09 juillet, un cirque, des spectacles équestres et des animations autour du cheval vous transportent à l'heure de l'Amérique du XIXe siècle.

Comment parler western sans parler cow-boys ? Jed et Josh, le père et le fils, sont venus pour faire une démonstration de lancer de lasso © Radio France - Manon Derdevet

Déguisé en indien, ce passionné d'équitation veille sur ses montures. © Radio France - Manon Derdevet

Une banque que l'on croirait tirée de l'univers de Lucky Luke a été reconstituée le temps de la fête © Radio France - Manon Derdevet

Un cirque propose un spectacle où oies, chevaux sont sur le devant de la scène. © Radio France - Manon Derdevet

Autre temps fort de cette fête du cheval western, un défilé aura lieu ce dimanche à partir de 10h à Saint Léon sur l'Isle. Les cavaliers périgourdins et les cow-boys traverseront tout le village lors d'une grande parade !