PHOTOS - Le festival Playmobil de Coutances a accueilli son 20.000e visiteur

Coutances, France

Ce samedi 30 novembre, en début d'après-midi, le festival Playmobil de Coutances a attiré son 20.000e spectateur en quatre édition. Encore ce dimanche, le public peut profiter à la salle Marcel Hélie de ventes de Playmobil en vracs, d'un spectacle de magie, des jeux et des scènes reconstituées en Playmobil.

Un passion partagée par petits et grands. Jade, 8 ans, s'extasient devant un diorama de la route 66 : "Je viens chaque année à ce festival, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec des Playmobil!" Elle même passe son temps à recréer des scènes de son école ou des zoos avec ses jouets, confie sa mère.

Une scène sur le thème "route 66" © Radio France - Raphael Cann

Mais les stands présentés ici, c'est la cour des grands côté création. Nicolas, cadre dans le secteur du nucléaire, a passé 6 mois à reconstituer Buckingham Palace et la relève des gardes.

Il a fallu 6 mois pour réunir toutes les pièces © Radio France - Raphaël Cann

"C'est un assemblage de pièces de maisons démontées, pas mal de véhicules customisés et plus de 200 personnages, décrit-il. Le plus compliqué, c'est de trouver les pièces. On écume les brocantes et sinon les sites de ventes en ligne."

Un succès qui ravit l'organisateur du festival Bruno Lacroix: "Le plus compliqué dans l'événementiel, c'est la stabilité et là on a vraiment trouvé notre public, on reconnait des têtes chaque année."

D'autant que la tendance est plutôt à la baisse pour la fréquentation des autres événements Playmobil: "Pourquoi? Parce qu'il en a trop. Nous on fait un festival dans l'année, c'est le seul de la Manche donc forcément, les gens viennent."