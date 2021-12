L'hivernage du Fort Boyard est en cours. Après la fin des tournages cet été, et surtout après des travaux en novembre dernier, les équipes techniques s'apprêtent à retirer la passerelle, et remonter la plate forme offshore à côté, pour se mettre à l'abris de fortes houles.

- PHOTOS - Le Fort Boyard : c'est l'hiver, plus de tournages, on ferme !

On ferme ! Le célèbre Fort Boyard a tout cet été encore accueilli des tournages de l'émission. Après la fin des émissions de France Télévision et d'autres télévisions étrangères au mois de juillet, la société de production ALP ( Adventure Line Production ) a déjà tout remballé ses décors, et son matériel depuis le mois d'août. Cette fois, ce sont les services du département, propriétaire du Fort, qui s'occupent de l'hivernage. Techniquement, cela se déroulera en début de semaine prochaine, après un week-end agité en terme de météo.

Principale opération, retirer la passerelle

Principale opération, retirer la passerelle en aluminium et en bois de plus de 20 mètres qui relie, le Fort à la plate forme technique. Elle va en fait être tirée, puis posée sur la plate forme.

Passerelle qui conduit de la plate-forme technique au Fort Boyard. © Radio France - Gérald Paris

En 20 ans, deux passerelles ont déjà été cassées et emportées par les vaques

La plate forme elle, va être remontée de quatre mètres de hauteur pour faire face à d'éventuelles tempêtes hivernales. Pour Mathieu Barbier le directeur adjoint de la direction de l'eau de la mer et du littoral au département :" Il y a 20 ans, on a déjà perdu une passerelle, emportée et brisée par les flots, cela s'est reproduit il y a une dizaine d'année. C'est pour cela que chaque année maintenant, on procède à cet hivernage technique."

Plate forme Offshore proche du Fort Boyard © Radio France - Gérald Paris

Plate forme et passerelle proche du Fort Boyard. © Radio France - Gérald Paris

Habituellement cet hivernage se fait beaucoup plus tôt dans la saison, au mois d'août il a été repoussé de façon exceptionnelle. Des travaux étaient encore en cours sur l'héliport du Fort au mois de novembre.

Un fort qui maintenant va devoir attendre le printemps pour revoir le retour des équipes techniques des tournages. L'année prochaine une 33ème saison de Fort Boyard y sera tourné. Une émission déjà diffusée dans une 30aine de pays dont le Liban, la Corée du Sud, l'Argentine ou encore la Suède.

Un des seuls décors encore laissé dans le Fort Boyard. © Radio France - Gérald Paris

Vue du Fort Boyard sur l'Ile d'Aix à proximité © Radio France - Gérald Paris