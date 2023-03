PHOTOS - Le Götheborg, plus grand voilier en bois du monde, fait escale à Sète pour le week-end

Sète a un invité de marque pour le week-end. Le voilier suédois Le Götheborg est arrivé jeudi dans l'après-midi, depuis Barcelone, sur le quai d'Alger. Il repartira lundi en fin de journée. C'est la première fois que ce trois-mâts, plus grand voilier en bois du monde, accoste en Occitanie.

"C'est un bateau exceptionnel", se réjouit Wolfgang Idiri, le président de l'association Escale à Sète, qui a organisé la venue du Götheborg. Il faut dire qu'il est impressionnant : 50 mètres de long, 11 mètres de large, 800 tonnes et des immenses voiles. De quoi rendre le pilotage compliqué : "Pour faire une manœuvre, on a besoin de 20 personnes", détaille Kenan Jaouen, le second capitaine du navire.

"Un moment hors du temps"

À bord, 70 personnes assurent le maniement des voiles. "On tire les cordes, on monte sur les mâts, c'est intense !", raconte Nicolas, l'un des matelots. L'organisation est quasi-militaire : le capitaine donne les ordres en suédois, dans un silence que seules les vagues et les mouettes viennent briser.

"C'est une super aventure, sourit Natalia, qui est à bord depuis une semaine. Mais quand la mer est agitée, ça tangue pas mal !" Le Götheborg cultive sa dimension historique et veut la transmettre : "Quand vous montez, c'est un moment hors du temps, un voyage dans l'histoire, s'enthousiasme Wolfgang Idiri. Tous les sens sont en éveil, jusqu'à l'odeur du goudron caractéristique de ces vieux bateaux."

Les infos pratiques

Accès : sur le quai d'Alger

Horaires de visite :

samedi 25/03 : de 10h à 19h

dimanche 26/03 : de 10h à 17h

lundi 27/03 : de 12h à 14h

Tarif : 12 euros par personne

Le Götheborg en approche de Sète. © Radio France - Thomas Pinaroli

Le voilier s'est approché à faible vitesse du port de Sète. © Radio France - Thomas Pinaroli

À l'arrière du bateau, les capitaines dirigent les manoeuvres et donnent leurs instructions. © Radio France - Thomas Pinaroli

Les mâts font plus de vingt mètres de haut. © Radio France - Thomas Pinaroli

À bord, les cordes sont partout, au sol et pendues aux crochets. © Radio France - Thomas Pinaroli