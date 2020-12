PHOTOS : Le maintien de beaucoup d'animations et d'évènements pour les fêtes de fin d'années à Avignon

Pour se conformer aux mesures sanitaires et distanciations sociales le Père Noël traditionnellement présent place de l'Horloge sera bien là mais en distanciel au travers d'un grand écran et d'une communication numérique à distance avec les enfants. Ces derniers s’adresseront à lui en direct pour lui poser leurs questions. Jusqu’au dernier moment c’est-à-dire ce lundi 14 décembre l’incertitude demeurait pour savoir si la présence d’une patinoire était autorisée par la préfecture.

Des conditions qui avaient été anticipé par la maire d’Avignon Cécile Helle : « Ce que j’ai dit aux équipes depuis le début, c’est-à-dire dès le premier dé confinement, c’est qu’on prépare les évènements qui en principe marquent le calendrier culturel et festif de la ville et qu’on voit si on peut les maintenir ou pas. Et surtout _qu’on peut les annuler au dernier moment_. C’est cette carte-là qu’on a joué pour les fêtes de fin d’année. Il y a quinze jours on aurait pu prendre la décision d’annuler la patinoire parce qu’on ne savait pas si on pouvait ou pas l’installer. Et on aurait été désolé d’apprendre ensuite que l’autorisation arrivait. »

Une patinoire qui sera en place dès ce samedi sur la place de l’horloge jusqu’au 3 janvier. Et une nouveauté cette année avec l’installation d’une autre patinoire place de l’église à Montfavet qui elle sera en libre accès ( port du masque sur la piste de glace et jauge limitée de patineurs ).

Des projections sur grands écrans et un car-podium dans les quartiers

Sinon les avignonnais vont retrouver crèche traditionnelle provençale et village des santonniers et des artisans à l’église des Célestins mais aussi la mini-ferme aux animaux place des Corps-Saints. Jusqu’au 3 Janvier également deux spectacles de Noël enregistrés au palais des papes seront diffusés sur des écrans géants ( rue des marchands, rue Carnot et parvis sud des Halles ) et des petits carrousels gratuits sont en place sur le parvis sud des halles ou place des Corps-Saints. Un car-podium sillonnera pour trois jours les quartiers périphériques à partir du lundi 21 décembre sans oublier les décors du paysage féérique de la place Saint-Didier.

Reste encore une incertitude sur l’autorisation finale de pouvoir installer le village des lutins sur la place Saint-Jean-le-Vieux. Le programme complet de ces fêtes de fin d'année à Avignon détaillé heure par heure est à retrouver sur le site Avignon.fr. Une newsletter a aussi été éditée. A noter la gratuité de tous les stationnements de la ville soumis à parcmètres du 19 au 2 janvier.

A noter la mise en place d'une collecte des sapins de noël à partir du 28 décembre et jusqu'au 16 janvier avec dix points de collectes proposés dans et hors remparts à retrouver également sur le site internet de la ville.

Les illuminations sont au rendez-vous - Ville d'Avignon

Le Père Noël en distanciel est interactif pour les enfants place de l'Horloge - Ville d'Avignon

La crèche provençale traditionnelle à l'église des Célestins - Ville d'Avignon