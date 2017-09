PHOTOS - Le marathon du Médoc, ses déguisements et ses dégustations de vin

Pour sa 33ème édition, le marathon médocain célèbre le 33 tours. Dans les vignes et les châteaux du Médoc déguisements des années disco, dégustation et groupes de musiques.

Les places sont parties en quelques heures, cette année 8500 personnes ont pris le départ du marathon du Médoc à Pauillac samedi matin : une course de 42 km à travers les vignes. Ce qui rend le parcours spécial ce sont les arrêts aux stands : des dégustations de vin dans les châteaux et des plats régionaux servis en bout de course. Des coureurs locaux et internationaux se sont élancés à 9h30 pour la 33ème édition, en musique malgré les quelques averses sur le parcours.

Le ciel se dégage et le soleil montre le bout de son nez pour le départ des 8500 coureurs à Pauillac. © Radio France - Chloé Gandolfo

L'une des spécificités de cette course : presque tous les participants viennent déguisés. © Radio France - Chloé Gandolfo

La course commence à 9h30 et les participants ont 6h30 pour effectuer le parcours du marathon. © Radio France - Chloé Gandolfo

Des coureurs du monde entier viennent participer à cette course et goûter les vins du Médoc. Ici, deux Japonais. © Radio France - Chloé Gandolfo

Une quinzaine de châteaux sur le trajet, certains s'arrêtent pour boire, les plus raisonnables choisissent de continuer la course. © Radio France - Chloé Gandolfo

Après 5 km, ces trois coureurs ont préféré enlever leurs dossards pour se concentrer sur la dégustation. © Radio France - Chloé Gandolfo

Ce couple d'Anglais a couru le marathon du Médoc pour la première fois. Ils ont bu un verre de vin à chaque stand et sont arrivés après 4h de course. © Radio France - Chloé Gandolfo