PHOTOS - Le musée d'art moderne de Céret va rouvrir ses portes après plus de deux ans de travaux

Le musée d'art moderne de Céret fait son grand retour. Après plus de deux ans de fermeture, les travaux sont finis, en ce début du mois de novembre. Un nouveau bâtiment a vu le jour, de 1.300 mètres carrés supplémentaires. Il ne reste plus qu'à préparer la première exposition, avant la réouverture du musée le 5 mars prochain, à 11h précises. Cette exposition temporaire sera celle du sculpteur catalan mondialement connu Jaume Plensa.

Une salle d'exposition avec lumière naturelle

Principale nouveauté de ce bâtiment, situé juste à côté du musée historique : une salle d'exposition flambant neuve de 550 mètres carrés, qui pourra désormais accueillir les expositions temporaires. "Le musée tel que nous le connaissions jusqu'à présent va être entièrement consacré à l'exposition permanente, alors que jusqu'à présent nous étions obligés d'en démonter une partie lors des expositions temporaires", se réjouit Nathalie Galissot la conservatrice du musée.

L'avantage principal de cette salle réside dans ses ouvertures au plafond. Elles "permettent à la lumière naturelle de rentrer dans la pièce, ce qui permet de regarder les peintures de façon merveilleuse puisque les couleurs restent naturelles".

En plus de cette salle d'exposition, le nouveau bâtiment compte aussi des espaces logistiques qui faisaient quelque peu défaut jusqu'à présent et qui permettront "beaucoup plus de confort pour l'arrivée des œuvres, la sécurité des œuvres, etc."

Un investissement sur "30 ou 40 ans"

Les travaux sont estimés à 7 millions et demi d'euros, dont la facture sera partagée entre le département, la région, l'Etat et la commune de Céret. Un coût important, certes, mais il s'agit d'un investissement pour l'avenir de Céret, argumente le maire Michel Coste : "Derrière, on aura des retombées économiques et culturelles d'un autre niveau. Les derniers travaux ont eu lieu en 1993, donc on est repartis sur un cycle de 30 ou 40 ans. Sept millions et demi d'euros sur 30 ou 40 ans, ce n'est rien par rapport à l'impact que l'on va avoir sur le territoire. Céret, le Vallespir et le département vont rayonner", "nationalement et même internationalement", espère le maire de la commune, en évoquant nos "voisins catalans friands de musées".

La salle d'exposition flambant neuve de 550 mètres carrés pourra désormais accueillir les expositions temporaires. © Radio France - Jade Peychieras

Les ouvertures dans le plafond de la salle d'exposition permettent un éclairage naturel. © Radio France - Jade Peychieras