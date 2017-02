PHOTOS - Le musée d'Art modeste de Mourenx inauguré

La vitrine créée par l'artiste Hervé Di Rosa est uniquement composée d'objets donnés par les habitants de Mourenx. Le musée d'Art modeste a été inauguré ce samedi.

Après le Musée international des arts modestes de Sète créé en 2000, Hervé Di Rosa a inauguré un deuxième musée d'Art modeste à Mourenx. L'artiste peintre mondialement connu a créé une vitrine dans le hall d'entrée du MIX : la Maison Intercommunale des Cultures et des Sciences située avenue Charles Moureu.

Le musée d'Art modeste de Mourenx dans le hall du MIX © Radio France - Jeanne marie Marco

Que des objets des habitants

Hervé Di Rosa, connu pour avoir créé avec d'autres artistes la figuration libre, a commencé son travail en 2008 à Mourenx. À cette époque Hervé Di Rosa demande à tous les élèves des écoles mourenxoises de collecter des objets représentant l'histoire de la ville de Mourenx. En échange, l'artiste a offert une sérigraphie numérotée à tous les donneurs. Ainsi, 300 objets ont été collectés pour créer le musée d'Art modeste.

Le musée d'Art modeste c'est une vitrine remplie de ces objets sélectionnés par l'artiste. Le spectateur doit se coller à la vitre du "Mourenx Modeste Museum" pour découvrir tous ces souvenirs. Ainsi, vous y verrez des masques à gaz, des casques de chantier, des cartes postales, des pancartes en tôle représentant les entreprises du bassin de Lacq "Péchiney, Elf, EDF, Aquitaine Chimie" se souvient Fernand un mourenxois " pour ceux qui ont vécu ça c'est très parlant, c'est énorme. C'est un musée modeste par la taille mais pour moi c'est un très grand musée et ça me touche énormément".

Une partie du musée d'Art modeste de Mourenx © Radio France - Jeanne marie Marco

Hervé Di Rosa nous apprend à regarder

L'artiste explique à quel point ces objets inspirent sa création " toute la partie modeste et populaire sont des sources infinies pour les artistes et c'est rarement cité, rarement vu et moi c'est une occasion de citer ces sources". À travers cette vitrine Hervé Di Rosa dit vouloir apprendre au public à regarder "quand on commence à savoir regarder on commence à comprendre et rien ne vous est inaccessible. Quand [les spectateurs] rentrent ici ils rentrent vers la culture savante et en rentrant ils n'oublient pas de là où ils viennent et que leur culture populaire est aussi importante que les arts savants".

La culture populaire est aussi importante que les arts savants — Hervé Di Rosa

Le musée d'Art modeste de Mourenx sera renouvelé plusieurs fois, vous pouvez continuez à porter vos objets à la ville de Mourenx. Hervé Di Rosa se consacre désormais à la céramique.