PHOTOS - Le musée de la Romanité à Nîmes, le soir aussi, pendant 4 jours

Le musée de la Romanité de Nîmes propose 4 nocturnes exceptionnelles, les jeudi 8, vendredi 9 , lundi 12 et mardi 13 août. Il sera ouvert jusqu'à 21h à l'occasion du spectacle "Les nuit de Nemaus" organisé juste en face, dans les arènes.

Nîmes, France

La nuit au musée ou plutôt la soirée pendant 4 jours à Nîmes. A l'occasion du spectacle "Les nuits de Nemaus" organisé dans les arènes, le musée de la Romanité sera ouvert exceptionnellement jusqu'à 21h. D'un côté, les collections qui retracent l'origine et l'histoire de Nîmes. De l'autre, juste en face, les reconstitutions grandeur nature. Ça sera peut-être l'opportunité pour ceux qui ne sont pas encore dans le bâtiment de le découvrir. "Le spectacle démarrant à 21h30, on va être déjà au crépuscule explique Fabrice Cavillon, le directeur du musée. Ca sera donc une expérience de visite du musée qui va être un petit peu différente, originale."

Fabrice Cavillon, le directeur du musée de la Romanité Copier

300 000 visiteurs depuis l'ouverture du musée

Depuis son ouverture le 2 juin 2018, le succès du musée de la Romanité ne se dément pas. 300 000 visiteurs. Ils sont entre 22 000 à 23 000 chaque mois à en franchir l'entrée, y compris en ce mois de juillet, alors que les chiffres de la fréquentation touristique sont globalement en baisse dans le Gard. Le musée séduit aussi bien une clientèle française (Gard, Occitanie, Bouches du Rhône, région parisienne ou lyonnaise) qu'étrangère. On y croise des Belges, des Britanniques, des Allemands, des Espagnols mais également de nombreux américains. L'exposition temporaire sur Pompéi contribue beaucoup à ce succès. Pour continuer à attirer de nouveaux visiteurs, il faut en permanence imaginer de nouvelles animations confie le directeur. "On réfléchit un an à l'avance à des propositions d'animations originales, des visites un peu différentes comme des visites "slamées" qu'on proposera à l'automne. "

"On réfléchit aux animations un an à l'avance" Copier

Une grande exposition autour du culte impérial à l'été 2020

Le directeur promet une surprise pour l'hiver 2019. Il annonce également que la grande exposition de l'été 2020 sera montée autour du culte impérial .

Tous les visiteurs rencontrés sont conquis par les collections et le bâtiment du musée Copier

Le musée de la romanité est ouvert exceptionnellement de 10h à 21h jeudi 8, vendredi 9, lundi 12 et mardi 13 août. Dernière entrée à 20h. Le jardin archéologique et le toit-terrasse resteront ouverts aux mêmes horaires.

Le musée de la Romanité est aussi ouvert le jour ! © Radio France - Sylvie Duchesne

Le musée de la Romanité, très fréquenté pendant l'été © Radio France - Sylvie Duchesne

Une vue superbe sur les arènes © Radio France - Sylvie Duchesne

La terrasse du musée est aussi à découvrir © Radio France - Sylvie Duchesne