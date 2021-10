PHOTOS - Le musée des égouts de Paris rouvre ses portes aux visiteurs

Après plus de trois ans de fermeture pour travaux, le musée des égouts de Paris rouvre ses portes au public à partir de ce samedi 23 octobre. Un musée toujours sous terre, dans les galeries, mais plus moderne, multimédia et interactif, et surtout tourné vers les problématiques actuelles.

Ca ne sent pas très bon là-dessous mais c'est un sujet ô combien important pour notre santé et l'environnement : les égouts ! Le musée des égouts de Paris rouvre ses portes au public à partir de ce samedi 23 octobre, au 93 quai d'Orsay dans le VIIe arrondissement de la capitale, après plus de trois ans de fermeture pour travaux. Ce nouveau musée n'est plus constitué d'une simple visite des égouts mais est désormais équipé d'écrans interactifs qui diffusent des films et expliquent par exemple comment fonctionnent les machines qui nettoient les égouts, quel est l'équipement des égoutiers ou comment les eaux usées seront bientôt utilisées pour servir d'engrais.

Car ce nouveau musée est aussi et surtout tourné vers les problématiques actuelles... environnementales. Assainissement et écologie vont de paire, explique Colombe Brossel, adjointe à la mairie de Paris en charge de l'assainissement : "On ne fera pas la transition écologique de Paris sans un vrai travail sur les égouts. Pour que la Seine soit propre pour s'y baigner en 2024, pour améliorer la biodiversité dans la Seine et la qualité des berges, il faut travailler sur la question des eaux usées. Principalement, la qualité de la Seine et de la Marne, c'est une question d'égouts !"

Des solutions en cours de déploiement

Or, par exemple, le taux d'Escherichia coli dans la Seine, une bactérie présente dans nos excréments, est actuellement de 2.150 Unité par millilitre, soit plus du double de l'objectif. Pour éviter de déverser les eaux usées dans le fleuve, ce qui est parfois le cas, plusieurs solutions sont en cours de déploiement : la construction d'un bassin de stockage à Austerlitz, pour augmenter les capacités des égouts en cas d'orage (et ainsi redistribuer ces eaux usées dans le réseau une fois l'orage passé, pour qu'elles soient traitées), l'augmentation de l'absorption des eaux de pluie, qui viennent saturer le réseau, en débitumant la capitale, ou encore le raccordement des quelques 30.000 maisons en amont de Paris dont le tout à l'égout se déverse encore dans le fleuve.

Le nouveau musée des égouts de Paris ouvre ses portes au public ce samedi. © Radio France - Jade Peychieras

Le nouveau musée des égouts de Paris ouvre ses portes au public ce samedi. © Radio France - Jade Peychieras

Le nouveau musée des égouts de Paris ouvre ses portes au public ce samedi. © Radio France - Jade Peychieras