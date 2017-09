PHOTOS : le musée des pêcheries à Fécamp installe ses œuvres avant l'ouverture en décembre

Après près de dix ans d'attente, le musée des pêcheries de Fécamp ouvrira ses portes le 8 décembre. D'ici là, quelques aménagements sont encore à prévoir. Les équipes s'activent sur place et installent les collections. En tout cinq thèmes seront à découvrir. Direction les coulisse en photos.

Encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir le musée des pêcheries à Fécamp. Le projet vieux de près de dix ans ouvrira ses portes le 8 décembre. Alors en attendant les équipes s'activent. Il faut dire que le musée est attendu puisqu'il accueillera les collections du musée des Terre-Neuvas et celles des Arts et de l’Enfance : deux musées fécampois aujourd’hui fermés. Entre installation des œuvres et derniers préparatifs il reste encore beaucoup à faire. On vous fait visiter les coulisses.

Philippe Malgouyres, conservateur au musée du Louvre à Paris est venu prêter main forte et donne ses instructions pour l'installation des œuvres. © Radio France - Kathleen Comte

Certaines œuvres attendent encore d'être déballées. En tout les visiteurs pourront découvrir cinq séquences : les beaux arts, l'enfance, la pêche, la galerie historique et l'ethnographie cauchoise. © Radio France - Kathleen Comte

Le nouveau musée de Fécamp s'est installé dans l'ancienne usine des pêcheries : une usine de transformation de poissons. © Radio France - Kathleen Comte

Les visiteurs commenceront la visite par le belvédère en haut - la montée se fera via un ascenseur panoramique - puis descendront pour découvrir les thèmes exposés aux différents étages. © Radio France - Kathleen Comte

Le musée ouvrira ses portes le 8 décembre. Prix d'entrée : gratuit pour les moins de 18 ans et 5 euros pour les autres. Un billet qui donne accès aux collections temporaire et permanente.