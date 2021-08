PHOTOS : le Musée-mine de Cagnac-les-Mines rénové pour perpétuer l'histoire des mineurs

Le Musée-mine départemental de Cagnac-les-Mines est en chantier depuis six mois et il le sera encore jusqu'en juin 2022. Le Conseil Départemental du Tarn injecte 1,5 million d'euros pour rénover le musée fondé en 1989 par six anciens mineurs. Rencontre avec l'un d'entre eux.