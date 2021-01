PHOTOS - Le nouveau centre aquatique à Libourne sera prêt à accueillir des visiteurs avant l'été

Avec près d'un an de retard, le nouveau centre aquatique de la Cali situé au bord du lac des Dagueys, à Libourne, sera prêt pour accueillir des visiteurs dès la mi-avril à certaines conditions : "Il sera prêt le 15 avril mais on ne l'ouvrira que lorsque la pandémie sera à peu près derrière nous", explique Philippe Buisson, président de la Communauté d'Agglomération du Libournais (Cali). Les travaux de ce centre de 35.000 m2 auront duré deux ans et demi. Un projet gigantesque avec un budget conséquent : 39 millions d'euros au total, dont 12 millions d'euros d'aides. Plus de 170.000 visiteurs sont attendus la première année, sans compter les scolaires et les associations. Retour en images sur le chantier en cours.

De l'espace sportif à l'espace bien-être

Le centre aquatique rassemble quatre espaces différents. Un espace sportif, avec un bassin de 25 mètres qui pourra recevoir des compétitions nationales, un espace pour les loisirs avec un bassin dédié notamment aux activités scolaires, un espace bien-être ainsi qu'un parc d'été.

Le plus grand bassin fait 25 mètres de longueur. © Radio France -

Un bassin de récupération a également été créé à côté du bassin de l'espace sportif. (L'eau présente dans le bassin n'a pas encore été filtrée). © Radio France -

Le plus grand tobogan du parc extérieur, ouvert uniquement durant la période estivale, mesure 115 mètres. © Radio France -

L'espace bien-être accueillera plusieurs bassins, un hammam ou encore un sauna. Des travaux sont encore en cours. © Radio France -

L'eau des bassins... récupérée directement dans le lac

La spécificité de ce centre aquatique n'est pas sa taille mais son fonctionnement, selon Hugues Benedetti, directeur des travaux et futur directeur adjoint de l'établissement.

L'eau des bassins est récupérée directement dans le lac des Dagueys, le centre se charge ensuite de la rendre potable puis la filtre : "C'est vraiment une première. On a intégré une filtration céramique et un traitement à l'ozone. Ça permet d'avoir une qualité d'eau très claire. L'ozone permet de diminuer considérablement le chlore dans l'eau donc on n'a pas les problèmes des yeux qui piquent ou de l'odeur. Il y a juste un peu de chlore parce que, réglementairement, il en faut en France", explique le directeur adjoint. La qualité de l'eau sera contrôlée régulièrement par l'ARS.

Le centre aquatique devrait avoir un nom définitif à la fin du mois. Les tarifs doivent encore être fixés mais pour les habitants de la Cali, l'accès aux bassins à l'intérieur devrait coûter moins de 5 euros. Il faudra payer environ 15 euros pour accéder à la totalité des espaces. Ce sera en revanche plus cher, + 50%, pour les visiteurs venus de l'extérieur.