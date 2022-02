PHOTOS - Le nouveau centre aquatique de Saint-Paul-Trois-Châteaux ouvre ce samedi

Des fenêtres panoramiques, un espace-eau lumineux, le centre aquatique Odyssée'O prend des allures de stations thermales. Très attendue par les familles et les habitants du Sud-Drôme, cette nouvelle piscine de 3.500 m² ouvre officiellement ce samedi 5 février 2022 à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Situé juste à côté de l'ancienne piscine du complexe sportif "Espace Saint-Paul 2003" devenu obsolète, le nouveau centre aquatique héberge deux bassins, un sportif de 25 mètres de long fabriqué en inox et un autre plus petit d'1m25 de profondeur pour accueillir les enfants.

La pataugeoire et l'espace jeux pour les enfants © Radio France - Lucile Auconie

Les petits tricastins pourront s'amuser grâce à ce pentagliss © Radio France - Lucile Auconie

Les travaux viennent tout juste de s'achever et s'élèvent à 18,3 millions d'euros. Le centre peut accueillir jusqu'à 580 baigneurs en même temps. Des activités d'apprentissage comme celles de "bébés-nageurs" seront proposées aux plus jeunes. Les parents pourront profiter de cours d'aqua-bike et de remise en forme. Enfin pour la détente, il y a l'espace bien-être, le jacuzzi peut accueillir jusqu'à 10 personnes qui pourront ensuite transpirer dans un sauna et un hammam pour ensuite profiter du solarium.

Le jacuzzi du centre aquatique de Saint-Paul-Trois-Châteaux © Radio France - Lucile Auconie

Un sauna et un hammam dans l'espace bien-être d'Odyssée 'O © Radio France - Lucile Auconie

Blanche Bosse est la directrice du centre aquatique, selon elle cet établissement est bien plus qu'une simple piscine, elle explique "toute l'année on va avoir un planning d'animation, notamment pour les fêtes du calendrier, comme la fête des pères mais au-delà de ça il y aura des évènements liés au développement durable comme la fête de la nature. Nous aurons des temps de conférences sur la permaculture ainsi que de l'aqua-ciné. Aujourd'hui on veut amener plus de services aux habitants et ici l'objectif c'est qu'ils trouvent un vrai lieu de loisir et d'apprentissage."

Les baigneurs pourront ensuite se refaire une beauté dans cet espace © Radio France - Lucile Auconie

Seize personnes travaillent à Odyssée'O dont quatre à six maîtres-nageurs, le recrutement s'est fait principalement en local puisque 80 % de l'équipe habite Saint-Paul-Trois-Châteaux. Un job dating avait été organisé les 12 et 13 décembre 2021 par l'exploitant Equalia. Un choix en cohérence avec la volonté de la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour que ce lieu soit le plus attractif que possible. Pour le maire, Jean-Michel Catelinois : "L'idée c'était d'amener des emplois sur la commune. On est tombé sur un exploitant qui fait de la formation, ce qui fait que nous avons pu prendre des personnes qui n'avaient pas forcément de qualification dans le domaine. À part les maitres-nageurs qui se doivent d'avoir des diplômes d'État, tout le reste du personnel, comme les agents d'accueil, le nettoyage ou la technique, nous avons pu recruter des Tricastins qui ont pu se former dans les centres d'Equalia."

Le centre aquatique Odyssée 'O accueille le public tous les jours. Les horaires sont à consulter en cliquant ici.