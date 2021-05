PHOTOS - Le parc animalier Ecozonia ouvre le 8 mai pour les premiers visiteurs

Après de longs mois d'attente liée au Covid et à l'enquête sur l'évasion des loups en janvier, le nouveau parc animalier de Cases-de-Pène (Pyrénées-Orientales) ouvre ses portes ce samedi 8 mai. Pour le moment, seuls les visiteurs ayant réservé une nuit en hébergement insolite sont accueillis.

Bientôt le grand jour, à Cases-de-Pène. Le nouveau parc animalier ouvre ses portes ce samedi 8 mai. Pour l'instant, seuls les visiteurs ayant réservé une nuit dans l'un des écolodges peuvent accéder au site de 26 hectares. Le parc devrait accueillir les autres visiteurs à partir du 19 mai. "Toute l'équipe a hâte de partager notre travail avec le public", confie le directeur d'Ecozonia, Cyril Vaccaro. L'ouverture a été plusieurs fois repoussée, en raison des restrictions sanitaires, mais aussi à cause de l'évasion de quatre des six loups tout juste arrivés de Lettonie, en janvier.

Pour les week-ends du 8 mai et de l'Ascension, les cinq écolodges sont déjà réservés. Environ 80% des premiers visiteurs sont des locaux, des habitants des Pyrénées-Orientales. Les autres viennent de Toulouse ou de Montpellier.

À partir de 170 euros par personne, l'hébergement vous permet de passer une nuit au milieu des prédateurs, visibles dans chaque pièce de l'écolodge à travers de grandes vitres. "Les animaux naviguent dans leur espace et décident, ou non, de venir vous voir, explique le directeur. L'enclos est conçu pour qu'ils puissent s'isoler s'ils ne veulent pas être vus." Le prix comprend également l'accès au parc pendant deux jours, le petit-déjeuner et un dîner gastronomique de chef étoilé.

Les loups finalement déplacés

L'épisode de janvier a contraint le parc à revoir l'organisation des enclos. Ainsi, les trois nouveaux loups, qui arriveront bientôt de Slovaquie, vivront dans l'enclos des trois ours bruns. "La cohabitation peut très bien se passer, confirme Cyril Vaccaro. Et là, c'est un enclos de quatre mètres de haut, avec des clôtures électriques sur une hauteur de deux mètres. Donc il n'y aura plus aucun souci."

La préfecture a donné les résultats de l'enquête de sécurité réalisée en février : "L’audit demandé a permis de constater que les préconisations formulées pour garantir la sécurité des enclos avaient bien été mises en œuvre. La mise en demeure adressée à l’exploitant est donc levée."

L'écoparc animalier se donne pour mission d'être un "centre de conservation, de recherche et de sensibilisation" aux prédateurs. Il doit également permettre la reproduction de certaines espèces en voie de disparition.

Vous voici dans l'écolodge "Les peuples de l'extrême Orient russe", avec une yourte ouverte sur l'enclos des tigres. © Radio France - Suzanne Shojaei

Toutes les pièces des écolodges sont ouvertes sur des enclos, grâce à de grandes vitres. © Radio France - Suzanne Shojaei

La salle de bain donne également sur l'enclos. © Radio France - Suzanne Shojaei

Tous les écolodges disposent d'une terrasse, directement installée dans l'enclos. © Radio France - Suzanne Shojaei

Ici, l'écolodge "Base navale de Vladivostok", donnant sur le point d'eau des tigres. © Radio France - Suzanne Shojaei

Le directeur, Cyril Vaccaro, accueilli par l'un des tigres. © Radio France - Suzanne Shojaei

Les visiteurs pourront observer des espèces rares ; Ecozonia est le seul parc de France à présenter des putois de Sibérie. © Radio France - Suzanne Shojaei