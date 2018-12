PHOTOS - Le photographe officiel de Johnny Hallyday en dédicace à Saint-Maur

Le photographe a photographié plus de 50 000 fois Johnny Hallyday.

Saint-Maur, France

Renaud Corlouër, le photographe officiel de Johnny Hallyday, avec qui il a collaboré pendant une vingtaine d'années, étaient en dédicace ce mercredi après-midi au magasin Cultura de Saint-Maur, pour présenter son ouvrage Inside, un recueil de photographies de Johnny Hallyday en tournée, sur scène ou dans son intimité.

Les fans étaient au rendez-vous pour cette séance de dédicace. © Radio France - Simon Soubieux

Le photographe a collaboré une vingtaine d'années avec Johnny Hallyday. Durant ce laps de temps, il aura eu le temps de prendre plus de 50 000 photos de l'idole des jeunes.

L'anecdote de Renaud Courlouër : "Un jour, je suis en séance photo avec Johnny. Il s'arrête, regarde ma main, et me dit qu'il aime ma bague. Je lui dis que j'aime bien la sienne également. Il m'a proposé qu'on fasse un échange. Depuis, je porte à ma main droite une bague de Johnny !" (Ci-dessous, sur la couverture du livre et sur le majeur du photographe.)

Le photographe a reçu une bague des mains de Johnny Hallyday. © Radio France - Simon Soubieux