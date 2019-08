PHOTOS: le rendez-vous mensuel des amateurs de voitures anciennes à Besançon

C'est le rendez-vous des amateurs de belles bagnoles: tous les troisième dimanche du mois, les propriétaires de voitures anciennes ou de véhicules de collection se retrouvent à Besançon sur le parking de la friche de la Rhodia. Ce dimanche plus de 150 véhicules étaient réunis.

Besançon, France

Le rendez-vous est informel et gratuit: tous les troisième dimanche du mois, le club "Vesontio Classic Car", qui regroupe des amateurs de voitures anciennes, donne rendez-vous aux passionnés de belles voitures pour une rencontre sur le parking de la friche de la Rhodia à Besançon. D'autres clubs de la région et des passionnés de toute la Franche-Comté répondent présent, ce dimanche ils étaient plusieurs centaines de personnes, avec plus de 150 véhicules, pour communier autour de leur passion des belles mécaniques.

Au premier plan, une Mathis des années 1930, la plus vieille voiture présente ce dimanche. © Radio France - Christophe Mey

Une 403 cabriolet comme celle de l'inspecteur Colombo © Radio France - Christophe Mey

Une Cadillac Eldorado de 1959: un vaisseau spatial de 5m70 de long et 2m10 de large! © Radio France - Christophe Mey

Même la buvette est de collection! © Radio France - Christophe Mey

Les passionnés se retrouvent pour discuter mécanique: une Traction Avant dans son jus © Radio France - Christophe Mey

Une Ami 6 Citroen prête pour le grand départ en vacances © Radio France - Christophe Mey