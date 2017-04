PHOTOS-Le salon de voitures anciennes Rétropolis fait le plein à Besançon

Record de fréquentation pour Rétropolis à Micropolis Besançon. Pour sa 18ème édition, le salon de voitures de sport et de collection a attiré 16.582 visiteurs ce week-end de Pâques, soit 400 de plus que lors de la dernière édition il y a deux ans.

Dans le rétro des belles d'antan. Record de fréquentation en ce week-end de Pâques pour le salon Rétropolis à Micropolis Besançon. 16.582 visiteurs soit 400 de plus qu'il y a deux ans sont venus admirer les courbes et les calandres rutilantes des voitures de collection et des voitures de sport exposées sur 15 000 mètres carrés.

Pas peu fier, ce propriétaire de Jaguar. © Radio France - Dimitri Imbert

Ferrari, Jaguar et Rolls-Royce, mais aussi Panhard, DS ou encore Dauphine dont le salon fêtait les 60 ans, il y en avait cette année encore pour tous les goûts. Avec sur les 350 véhicules exposés, 250 voitures mais aussi 60 motos, des véhicules militaires et même des tracteurs.

Très impliquée dans l'organisation du salon, l'association Passionnés de véhicules anciens de Franche-Comté qui regroupe 80 adhérents. © Radio France - Dimitri Imbert

Pour la prochaine édition de Rétropolis, rendez vous dans deux ans. Mais à Besançon, les passionnés de véhicules anciens se retrouvent tous les troisièmes dimanches du mois sur le parking de la Rhodia.