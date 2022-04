PHOTOS - Le Secours populaire organise sa traditionnelle chasse aux œufs à Dijon

C'est le grand retour de la chasse aux œufs du Secours populaire de Dijon. Après trois éditions annulées, ce mercredi 13 avril plus de 200 enfants se sont retrouvés dans le parc du Château de Pouilly. Au programme, chamboule-tout, trampoline ou encore tir à l'arc et tout ça, pour la bonne cause.

En plus de la chasse aux œufs, de nombreuses activités étaient proposées

Ce mercredi 13 avril 2022, plus de 200 enfants ont cherché les œufs en chocolats disposés par les bénévoles du Secours populaire dans le parc du Château de Pouilly, à Dijon. D'autres activités étaient proposées: trampoline, tir à l'arc, chamboule-tout ou encore spectacle de magie. Les bénéfices de la journée (le "permis de chasse" à trois euros et la buvette) sont reversés aux actions internationales du Secours populaire.

S'amuser pour la bonne cause

"Nous avons préféré mettre en avant le côté festif de cette journée", explique Mickaël Mouard, le directeur adjoint du Secours populaire de Dijon. Il faut dire qu'après trois année d'annulation (une à cause de la météo, deux à cause du Covid-19), l'évènement était attendu. L'idée c'est de sensibiliser les enfants à cette solidarité internationale, notamment via le club Copains du monde.

D'autant plus que l'association a également invité des familles ukrainiennes à se joindre à la fête : "on a voulu les inviter aujourd'hui pour qu'elles se changent les idées", précise Mickaël Mouard. Pour Anastasia Ganziuk, une des fondatrices de l'association Aidons Ukraine Dijon, ce genre d'évènement est essentiel pour aider le moral des réfugiés : "elles ont besoin de retrouver le sentiment de sécurité, de passer des moments agréables même si on ne peut pas en profiter pleinement".

La chasse aux œufs en images

La chasse aux œufs en images © Radio France - Pauline Boudier

