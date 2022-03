PHOTOS - Le spectacle historique Hadrien s'apprête à s'emparer des arènes de Nîmes

Le grand spectacle historique dans les arènes nîmoises est de retour les 6,7 et 8 mai prochain. Cette année, c'est l'Empereur romain Hadrien et ses victoires contre les barbares britanniques, les Pictes, qui sont à l'honneur. Alors l'heure est aux répétitions à Comps.

L'Empereur Hadrien est en route pour les arènes de Nîmes. Le spectacle historique Hadrien La guerre des Pictes se tiendra les 6,7 et 8 mai prochains. Au menu, combat de gladiateurs, course équestre, cascades, et évidemment Histoire, en plein cœur du décor bien réel des arènes nîmoises.

Les costumes sont confectionnés par des reconstituteurs, des passionnés de l'Histoire toute l'année. © Radio France - Julie Gasco

Pour le spectacle, ils seront 520 reconstituteurs venus de toute l'Europe. Ce samedi, quelques 70 romains et barbares Pictes ont commencé les répétitions à Comps.

Ils étaient environs 70 venus participer à la première grande répétition à Comps. © Radio France - Julie Gasco

Ces festivités raconteront l'épopée de l'Empereur Hadrien contre les barbares britanniques : les Pictes. Ce chef romain est réellement venu à Nîmes en l'an 122 après J-C . Il y a exactement 1 900. Alors c'est pour fêter cet anniversaire qu'Eric Teyssier et Yann Guerrero ont imaginé cette représentation.

Les reconstituteurs sont organisés en différentes troupes qui se retrouvent tout au long de l'année en costume. © Radio France - Julie Gasco

Ces festivités sont l'occasion de plonger dans une reconstitution minutieuse de l'Histoire tout en s'amusant.