PHOTOS : le Théâtre des Franciscains inauguré à Nice

Après plusieurs années de fouilles et plusieurs mois de travaux le Théâtre des Franciscains a été inauguré ce jeudi 7 avril. Dans ce lieu chargé d'histoire, une scène a trouvé sa place, au cœur de la nef et au milieu du public.

Ce lieu en aura vu des choses. Après un hôtel, des commerces, et même une boîte de nuit, l'église et le couvent des Franciscains accueillent désormais l'une des trois scènes du Théâtre National de Nice (TNN). Ce lieu désormais baptisé Théâtre des Franciscains est situé au cœur du Vieux Nice place Saint-François. Il a été inauguré ce jeudi 7 avril par le maire Christian Estrosi et la directrice du TNN Muriel Mayette-Holtz devant environ 200 personnes issues du milieu de la culture.

La scène au cœur de la nef

Les pierres posées par les Franciscains ont été conservées et montrées au grand jour. La scène de 600 mètres carrés s'étale sur toute la surface de l'église, sur 48 mètres de long. Les gradins sont modulables et permettent au théâtre de disposer d'une jauge allant de 240 à 340 places en fonction de la configuration choisie (configuration frontales, bi-frontale, tri-frontale ou quadri-frontale.)

Les gradins peuvent être positionnés à différents endroits de la scène en fonction de la configuration souhaitée © Radio France - Julie Munch

Pour y installer des éclairages modernes, la charpente de l'église a été réhaussée de quelques centimètres. Le plafond est à 14 mètres de hauteur.

Pour l'inauguration, la régie a été installée sous une voute d'époque © Radio France - Julie Munch

Le bâtiment adjoint de « L’Aigle d’or » regroupe désormais les bureaux administratifs du TNN, une salle de répétition, et des logements pour les artistes.

Sept siècles d'histoire

Mais ce qui fait la singularité de ce lieu découvert il y a dix ans par le service archéologie de la métropole Nice Côte d'Azur, c'est son histoire. Il s'agit du plus vieux bâtiment encore debout du Vieux Nice. Tout a commencé au 13ème siècle quand les frères de Saint François d'Assise ont établi l'église et le couvent. Après la Révolution, le bâtiment est ensuite vendu à des propriétaires privés qui le transforment en hôtel et en logements pour rentabiliser leurs investissements. Les archéologues ont aussi retrouvé des traces d'anciens commerces : une poissonnerie et une glacière.

Des peintures d'époques sont encore visibles à différents endroits du théâtre © Radio France - Julie Munch

Dans les années 70 , ce lieu a aussi abrité les services de la collecte des ordures ou les bureaux de la CGT et même une boite de nuit. La boule à facette a été décrochée et est désormais stockée par les services de la mairie pour laisser place aux comédiens. La première représentation officielle aura lieu dans le Théâtre des Franciscains le 26 avril prochain avec le spectacle "Le Sourire de Darwin" conçu par l'actrice italo-américaine Isabella Rossellini et mis en scène par la directrice du TNN Muriel Mayette-Holtz.

Trois scènes en tout

L'histoire se poursuit donc désormais avec ce théâtre qui est une des trois scènes qui composeront dans les prochains mois et années le TNN. Fin mai, la deuxième salle sera "La Cuisine" à l'ouest de Nice près du Palais Nikaïa. Il s'agit d'une structure éphémère avec une capacité de 600 places.

Viendra ensuite le projet "Iconic" de 500 places entre le quartier Libération et la place Masséna, tout près de la gare, dans le bâtiment le "Diamant", imaginé par l'architecte Daniel Libeskind. Puis en 2026, le Palais des Arts et de la Culture abritera 800 places de théâtre et 1 150 places pour l'auditorium, avec en toile de fond l'ambition pour le maire de Nice de faire de sa ville la capitale européenne de la culture.