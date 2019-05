PHOTOS - Le village de Rougegoutte organise son grand fleurissement de printemps

Une soixantaine d'habitants de Rougegoutte dans le Territoire de Belfort ont participé ce mardi au grand fleurissement de printemps du village. 500 jardinières ont été préparées et installées. Rougegoutte compte quatre fleurs au concours des villes et villages fleuris.

Rougegoutte, France

C'est une fierté pour ses habitants, une institution même. Rougegoutte est le seul village du Territoire de Belfort à avoir 4 fleurs au concours des villes et villages fleuris de France (la ville de Belfort a également 4 fleurs). Un village fleuri par les habitants eux même. Une association existe dans la commune. Elle organisait ce mardi le rendez-vous le plus important de l'année: le fleurissement de printemps de tout le village. Plus d'une cinquantaine de personnes y ont participé pour préparer et installer près de 500 jardinières.

Installés sous des chapiteaux devant l'ancien presbytère, des habitants ont fleuri les jardinières © Radio France - Emilie Pou

Avant de remplir les jardinières, il fallait mélanger la terre, le terreau et l'engrais. © Radio France - Emilie Pou

Les jardinières sont ensuite déposées sur un tracteur et installées dans tout le village © Radio France - Emilie Pou

Les jardinières ont été composées selon un plan bien précis © Radio France - Emilie Pou

Le jury national du concours des villes et villages fleuris doit passer à Rougegoutte le 10 juillet prochain.