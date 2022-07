PHOTOS - Les affiches du festival envahissent Avignon

Les affiches du festival Off 2022 recouvrent la ville. Avignon s'est réveillée bariolée des affiches des 1.450 spectacles. Le photographe Jean-Pierre Caparros a passé la nuit avec celles et ceux qui accrochaient les affiches.

Le festival Off d'Avignon, ce ne sont pas que des mots sur un plateau, c'est d'abord des affiches et des images dans un objectif. Le photographe avignonnais Jean-Pierre Caparros était dans les rues de la ville pour suivre celles et ceux qui cherchaient une place pour leur affiches dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont pris la pause pendant la pose des affiches. Quelques heures avant la parade du festival Off, le photographe a vu défiler l'excitation des premiers instants du festival Off d'Avignon.

1.450 spectacles dans le Off 2022 et davantage d'affiches ! - Jean Pierre Caparros

Avignon est recouverte d'affiches - Jean-Pierre Caparros

La ville a changé de visage en une nuit - Jean-Pierre Caparros

Le photographe a saisi les premières affiches dans la lumière des terrasses de la nuit d'Avignon - Jean-Pierre Caparros