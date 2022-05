PHOTOS - Les années 20 à l'honneur pour les 100 ans du parc de Sainte-Radegonde à Tours

Il y avait comme une ambiance de voyage dans le temps ce 29 mai au parc Sainte-Radegonde de Tours. Costumes, musique, jeux ou encore voitures des années 20 ont envahi la pelouse verte de ce parc situé quai Paul Bert au nord de la Loire. Une fête organisée par les comités de quartier et la ville de Tours pour célébrer les 100 ans du parc, avec deux ans de retard lié à la pandémie.

Il y a 100 ans le parc était un golf, il y avait des résidences bourgeoises au-dessus et c'était réservé à la grande bourgeoisie et à l'aristocratie. Dans les années 70, le pont de l'autoroute, le pont Mirabeau, a été créé et donc il a fallu supprimer un des parcours de golf. Le parc n'était plus dans les normes et donc la ville l'a pris en charge. Il a été réaménagé pour accueillir la population tourangelle" - Thierry Lecomte, adjoint au maire et co-président du comité de quartier Tours Nord-Est