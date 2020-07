PHOTOS - Les arènes de Nîmes retrouvent les touristes

Dans les travées, les gradins ou sur la piste des arènes de Nîmes, presqu'autant de touristes qu'un été normal. Depuis ce samedi, les touristes sont enfin là. 1.200 visiteurs par jour. Un chiffre pratiquement similaire à l'an dernier à la même époque. "Nous avons beaucoup plus de Français constate Valérie Espin, attachée de direction à Culturespaces, la société chargée de la gestion des arènes. La proportion, c'est 77% contre 54% l'an dernier. Les étrangers qui sont là sont surtout des Européens des pays limitrophes : Espagne, Allemagne, Hollande, un peu moins d'Anglais et d'Italiens. Les grands absents, ce sont les Américains et les Chinois."

Les réservations sur internet privilégiées

Pour éviter une trop grosse affluence entre midi et seize heures, il est recommandé aux visiteurs de réserver leurs places sur internet. Un protocole sanitaire est également en place : port du masque est obligatoire, gel hydroalcoolique un peu partout dans le monument, entrée limitée à 120 personnes par heure. "Le monument fait 10.000 mètres carrés, en plus là, nous avons exceptionnellement ouvert la piste à la visite, ce que nous ne faisons pas les années précédentes en raison des concerts, ce qui fait que la surface d'accueil est plus grande et que les gens ne se marchent pas dessus." Cette jauge pourrait être revue à la hausse si la situation sanitaire s'améliore. Cela permettrait également aux groupes de revenir. Les arènes n'en accueillent plus aucun depuis le mois de mars.

Reportage dans les arènes Copier

Les touristes peuvent fouler la piste. C'était impossible les étés précédents en raison des concerts © Radio France - Sylvie Duchesne

Les visiteurs respectent en général le port du masque © Radio France - Sylvie Duchesne

Valérie Espin, attachée de direction à Culturespaces © Radio France - Sylvie Duchesne