PHOTOS - Les cinq tableaux les plus chers du monde

Christie's met en vente ce mercredi le "Salvator Mundi", une toile de Léonard de Vinci au cœur d'une bataille juridique impliquant le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, président de l'AS Monaco. Les enchères pourraient s'envoler au-delà de 100 millions de dollars et atteindre un nouveau record.

La vedette des ventes aux enchères d'automne de New York de ce mercredi 15 novembre est le "Salvator Mundi", seule parmi la vingtaine d'œuvres préservées de Léonard de Vinci à être toujours entre des mains privées.

Cette représentation du Christ datant du début du XVIe siècle est mise aux enchères au prix de départ de 100 millions de dollars.

Son prix de vente pourrait atteindre un nouveau record et concurrencer les "Femmes d'Alger" de Picasso ou les "Joueurs de cartes" de Cézanne, qui comptent parmi les cinq tableaux les plus chers du monde.

1. "Quand te maries-tu ?" de Paul Gauguin

Cette toile peinte par l’artiste postimpressionniste Paul Gauguin en 1892 a été vendue par le collectionneur Rudolf Staechlin à un acheteur du Qatar pour 300 millions de dollars en février 2015.

"Quand te maries-tu ?" de Paul Gauguin, exposé à la Fondation Beyeler en Suisse (février 2015) © Maxppp -

2. "Interchange" de Willem de Kooning

Réalisée par le précurseur de l’expressionnisme abstrait en 1955, cette peinture à l'huile a été vendue pour 300 millions de dollars, en septembre 2015. C'est le plus récent des plus onéreux tableaux au monde.

3. "Les joueurs de cartes" de Paul Cézanne

En 2011, l’une des cinq versions de cette série de scène de genre, peinte par le maître impressionniste provençal entre 1892 et 1895, a été achetée par la famille royale du Qatar pour 274 millions de dollars.

Le rugbyman Pierre Rabadan devant "les joueurs de cartes" de Cézanne au musée Granet d'Aix en 2006 © Maxppp -

4. "Les femmes d'Alger" de Pablo Picasso

La "Version O" de cette série de quinze peintures numérotées, inspirées de Delacroix et réalisées en 1955 par le fondateur du cubisme, a été vendue chez Christie's pour 179,3 millions de dollars en mai 2015.

Les "femmes d'Alger" de Picasso, chez Christie's en mai 2015 © Maxppp -

5. "Nu couché" d'Amedeo Modigliani

En novembre 2015, "Nu couché", l'une des œuvres les plus reproduites et les plus exposées du peintre figuratif italien Amedeo Modigliani, séduit un collectionneur chinois, qui débourse 170,4 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à New York.