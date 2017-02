PHOTOS | Les costumes du Japan Tours Festival

Le Japan Tours Festival, le rendez-vous des fans de jeux vidéo et de mangas, se tient à Tours jusqu'à dimanche soir. L'occasion pour les participants de sortir leur plus beau costume.

Le costume, c'est LA grande affaire du Japan Tours Festival, le rendez-vous annuel des fans de jeux vidéo, de mangas ou de comics américains, qui se déroule à Tours jusqu'à dimanche soir. Pas besoin, a priori, de venir costumé. Mais c'est mieux. "Cela fait partie du jeu, explique Thibault, venu de Toulouse pour l'occasion. Cela fait plaisir aux gens, on se prend en photo, on voit les enfants sourire, c'est super ! Et puis on a la fierté d'avoir fabriqué son costume et de le montrer ensuite à tout le monde." Pour les fans, il s'agit aussi de rendre hommage à leurs personnages favoris.

"Je trouve ça assez extraordinaire"

Sur les trois jours que dure le salon, les organisateurs tablaient sur 18.000 participants. Et il n'y a pas que les costumes qui font venir les amateurs : une centaine de stands en tout genre sont installés et de nombreux invités ont fait le déplacement. Jacques Canestrier, par exemple. A la fin des années 1970, il a fait partie de ceux qui ont importé en France les premiers dessins animés japonais comme Goldorak ou Albator. Aujourd'hui, il n'en revient pas de l'engouement que suscite l'univers des mangas : "Je trouve ça assez extraordinaire de voir tous ces jeunes déguisés, toutes ces boutiques aussi! Quand j'ai fait venir les premiers dessins animés, je me suis rendu compte qu'ils palliaient le manque d'animation par des scénarios très construits et surtout des montages très rythmés. C'était ça le talent des dessins animés japonais. Et ils sont restés dans le même principe."