PHOTOS - Les dernières répétitions avant les Victoires de la musique classique à l'Arsenal de Metz

Les Victoires de la musique classique ont lieu ce vendredi, l'émission diffusée en direct sur France 3 et France Musique est retransmise en direct depuis l'Arsenal à Metz. Créée en 1986, la cérémonie récompense les artistes classiques. En 2009 déjà, les Victoires s'étaient tenues dans la salle messine.

L'Arsenal est une salle emblématique

Pour Didier Martin, président des Victoires de la musique classique, c'est un plaisir de retrouver cette salle, si particulière : "L'Arsenal est une salle emblématique, parce que c'est une des meilleures acoustiques de France. C'est une salle que je connais bien parce que je suis producteur de disques et j'y ai fait de nombreux enregistrements, et j'y reviens avec plaisir."

Une qualité sonore qui pousse les Victoires à revenir à Metz, pour le plus grand plaisir de Florence Alibert, directrice générale de la cité musicale à Metz : "Malgré la construction d'autres salles neuves, et à la pointe de ce qui se fait en matière d'acoustique, l'Arsenal reste une des dix meilleures salles en Europe." Adèle Charvet, mezzo-soprano, nommée dans la catégorie révélation apprécie de s'y produire : "C'est assez idéal, on a une bonne résonance, un bon retour. On a l'impression d'être sur un coussin sonore." La cérémonie des Victoires de la Musique classique est diffusée à 21 heures vendredi sur France 3 et sur France Musique.