"On a fait les choses de façon plus pointue", Jean-Paul Roland dresse le bilan des Eurockéennes 2021

Une dernière soirée avant de retrouver le calme du Lac du Malsaucy. La "Résidence secondaire" des Eurockéennes a fermé ses portes ce samedi 24 juillet. Une édition "de sortie de crise", selon Jean-Paul Roland le directeur du festival, qui a trouvé son public : 6.000 personnes sur les cinq jours.

600.000 euros de budget pour 6.000 festivaliers

"On ne voulait pas faire des Eurocks réduites. Plutôt une grande guinguette améliorée avec l'ambiance des Eurocks. Je crois que c'est plutôt réussi", affirme Jean-Paul Roland en guise de bilan de cette cuvée hors du commun. "On a pu faire les choses de façon un peu plus parcimonieuses, un peu plus léchées, plus pointues, parce qu'on était sur 8.000 mètres carrés au lieu des 10 hectares habituels".

Un budget de 600.000 euros cette année, pour 6.000 festivaliers : "C'est un budget conséquent. On ne pouvait pas jouer petits bras, on ne pouvait pas simplement mettre une plus petite scène, et rétrécir les barrières dans une clairière. Les gens se son aperçus qu'on avait fait un effort d'accueil, etc et que ça restera un souvenir", continue-t-il. "Les collectivités nous ont beaucoup aidé. Mais surtout les mécènes, on les remercie de leur fidélité qui ont permis qu'on arrive à un équilibre. On a pu maitriser les coûts. Le centre de gravité économique ne reposait pas sur la billetterie, c'est pour ça qu'on avait des billets à 10 ou 25 euros."

Piu Piu, B2B et Andy 4000 à l'espace Greenroom. © Radio France - Thomas Vichard

Que garder pour l'année prochaine ?

Parmi ce que Jean-Paul Roland considère comme réussi, il y a la localisation de la Résidence secondaire. "On voit comment on peut circuler sur ses ilots du coté de la Véronne. Un côté qui n'était pas ouvert au public, et qu'il a pu découvrir par ce projet là", détaille celui qui est à la tête des Eurockéennes depuis 2001. "Je pense aussi à cette histoire de gastronomie, sept chefs et non des moindres, des étoilés, des finalistes d'émissions de télé, qui peut être vont nous aider à réfléchir sur une nouvelle offre. Ça pourrait être un restaurant qui fasse plusieurs centaines de personnes pour un diner en musique, c'est une idée qui va certainement rester."

Les festivaliers, retiennent aussi le côté culinaire de ces Eurocks, en particulier les très nombreux foodtrucks présents sur le site. Mais beaucoup ont apprécié les décors éparpillés sur le site, notamment les champignons près de la scène sur l'eau, mais aussi les miroirs déformants, les ballons, ou les tableaux.

Un public plus familial

Une édition particulière, qui a amené beaucoup d'habitués sur le site du Malsaucy, mais aussi quelques petits nouveaux, c'était l'objectif de la Résidence secondaire : "Il y a des gens qui ne viennent pas aux Eurockéennes parce que pour eux, d'habitude il y a trop de monde d'habitude, etc. Dans ce public-là, plus familial, qui n'a d'ailleurs pas chassé les jeunes, on a réussi finalement à accorder une ouverture à différentes populations. Il y avait une facilité d'accès."

Un constat que fait aussi Tommy. Ce Belfortain n'était jamais venu aux Eurockéennes : "Avant ça coûtait trop cher, là c'était plus abordable, alors je me suis dit 'pourquoi pas'. Et puis, j'en profite, sorite de covid je voulais profiter des vacances avant la reprise du travail."

Des habitués des Eurockéennes, convaincus par la Résidence secondaire. © Radio France - Thomas Vichard

Marie-Noëlle et Christiane, doyennes des Eurocks

Enfin, on a demandé à Jean-Paul Roland quelle image il garderait de l'édition 2021 des Eurockéennes : "_Hier j'ai rencontré deux seniors, deux mamies dont on ne pense pas qu'elles pourraient venir aux Eurockéennes, qui m'ont dit 'ben nous on vient à toutes les Eurockéennes'. Ce sont les premières qui rentrent sur le site et les dernières qui sortent. qui nous ont dit 'Nous on ne connait rien à la programmation, encore moins cette année, mais on vient pour l'ambiance', donc elles venaient parce qu'il y avait ici quelque chose qui dit 'on sort de la crise', une bonne énergie, c'est elles qui m'ont fait garder la foi, et c'est l'image que je garderais de ces cinq jours._"

Ces deux mamies, ce sont Christiane et Marie-Noelle, respectivement 69 et 72 ans. Tout près de la scène électro, elles confirment arriver l'ouverture et repartir à la fermeture : "Ça vaut pas le coup de venir, si c'est pour ne rester qu'une heure ! On ne connaît pas grand chose, mais on écoute tout, tout est beau. Ça fait du bien de pouvoir sortir et de voir des jeunes qui rigolent. C'est pas comparable à d'habitude, mais c'est sympa !" L'histoire ne dit pas si ce sont elles qui ont fermé les portes de la Résidence secondaire en partant.