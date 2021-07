PHOTOS - Les fans de Jim Morrison sur sa tombe au Père Lachaise pour les 50 ans de sa mort

Décédé dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971, le chanteur des Doors Jim Morrison repose au Père Lachaise, et sa tombe est un lieu de pélerinage pour ses fans. Pour les 50 ans de sa disparition, ce samedi, ils étaient nombreux et parfois venus de loin pour lui rendre hommage.

Pour les 40 ans, en 2011, Ray Manzarek et Robby Krieger, ex-claviériste et guitariste des Doors, s'étaient rendus sur la tombe de Jim Morrison, le chanteur du groupe, mort dans des circonstances troubles à l'âge de 27 ans, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971... Pour les 50 ans, en 2021, crise sanitaire oblige, ce n'est pas la même effervescence. Mais les fans étaient tout de même nombreux ce samedi à venir passer un moment sur la tombe du Roi Lézard, au cimetière parisien du Père Lachaise. Parmi eux, beaucoup d'étrangers qui ont parfois fait des milliers de kilomètres pour venir se recueillir et rencontrer les autres fans du chanteur.

Fan depuis 1967, Michelle vient tous les ans depuis les Etats-Unis © Radio France - Caroline Felix

Pour Lucia, une Tchèque de 20 ans, cette visite était une première © Radio France - Caroline Félix

Fan depuis 1967, Michelle, une Américaine, écoute les chansons des Doors sur une enceinte au milieu des pierres tombales. Elle est venue avec un téléphone. "C'est pour appeler Jim depuis la tombe ! J'ai écrit à la peinture '50e anniversaire', 'le Roi Lézard' et 'Light my fire'. Si je pouvais vraiment lui parler, je lui dirais merci, pour les chansons, les poèmes et les amis."

Michelle revient chaque année, et retrouve Hiko qui fait le pèlerinage d'Allemagne tous les cinq ans. "En 1991, on a fait une grosse fête en face du cimetière. Et on n'avait pas le droit de rentrer dedans, la police voulait nous faire partir ! Mais on a insisté et on a pu rentrer. C'était génial..." Il boit un verre de whisky, et en verse par terre "pour Jim". Hiko est l'un des seuls à avoir vu les Doors en concert. Beaucoup sont trop jeunes, comme Lucia, 20 ans, venue de République Tchèque. "C'est incroyable d'être aussi près de quelqu'un que j'écoute tous les jours", raconte-t-elle, très émue. "C'est un artiste extrordinaire, il avait une très belle voix mais il avait surtout une personnalité hors-norme".

Hiko a vu The Doors en concert, il vient tous les cinq ans au Père-Lachaise © Radio France - Caroline Félix

Une personnalité qui séduit et aimante toujours autant aujourd'hui. Pour Yamina aussi, c'est une première au Père Lachaise, et elle est très impressionnée. "En tant que fan des Doors, c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. C'est étonnant de voir qu'on n'est pas seul et qu'il y autant de monde !"