En images, les Francofolies et plus spécialement l'esplanade Saint Jean d'Acre de La Rochelle et sa scène Jean-Louis Foulquier en version "by night" !

La Tour de la Chaine de La Rochelle durant les Francofolies © Radio France - Frédéric Fleurot La nuit tombe sur l'esplanade du Saint Jean d'Acre © Radio France - Frédéric Fleurot La tour Saint Nicolas à La Rochelle éclairée aux couleurs des Francofolies © Radio France - Frédéric Fleurot La scène Jean-Louis Foulquier sur l'esplanade Saint Jean d'Acre © Radio France - Frédéric Fleurot Le public massé sur les quais de La Rochelle durant les concerts © Radio France - Frédéric Fleurot La scène Jean-Louis Foulquier et tout l'espace aménagé pour les Francofolies sur l'esplanade Saint Jean d'Acre © Radio France - Frédéric Fleurot La zone du Saint Jean d'Acre de nuit © Radio France - Frédéric Fleurot