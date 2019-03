PHOTOS - Les gradins du Souffle de la Terre font peau neuve à Ailly-sur-Noye dans la Somme

Ailly-sur-Noye, France

Le Souffle de la Terre entame les préparatifs de sa nouvelle saison avec de gros travaux cette année : le spectacle son et lumière sur l'histoire de la Picardie renouvelle tout le plancher de ses gradins à Ailly-sur-Noye. Coût de l'opération : 80 000 euros, pour assurer la sécurité des 3000 spectateurs qui y prennent place à chaque représentation. Une somme en partie financée par le Conseil département, la Région, et l'Office de tourisme.

Des dizaines de milliers de personnes ont piétiné ce plancher, grisâtre, usé, vieilli. La révision est un passage obligatoire avant l'édition 2019 pour Christian De Caffarelli, le président de l'association : "C'est une grosse opération qu'on renouvelle tous les dix . On n'a pas le choix, entre guillemets. La sécurité de nos spectateurs, c'est le principal." Tous les ans, une commission passe vérifier que tout est en ordre avant l'ouverture au public.

Les bénévoles n'arrêtent pas de monter et descendre les escaliers pour démonter les rangs de gradins. © Radio France - Noémie Philippot

En bas des gradins, qui ressemblent à un gros échafaudage une fois le plancher retiré, le vice-président Jean-Marie Poulain. En sueur, mais heureux de voir ces lieux se refaire une jeunesse : "C'est un très très gros lifting. Après 34 ans, il était temps qu'on se refasse la peau. On se fait les bras, ça fait du bien à la tête aussi, c'est du bonheur d'être ici."

Sans plancher, les gradins du Souffle de la Terre ressemblent à un gros échafaudage. © Radio France - Noémie Philippot

Les 800 plaques de parquet sont empilées méthodiquement, avant d'être transportées vers l'entreprise qui va les réviser. © Radio France - Noémie Philippot

Une bonne cinquantaine de bénévoles ont répondu à l'appel et s'activent dans la bonne humeur. Au total, ils doivent démonter près de 800 plaques. En une heure, ils se sont déjà occupés de plus de deux tiers des gradins. Malgré les bras qui chauffent, Momette ne se voyait pas manquer ce chantier. Cette effervescence, "ça nous met en forme, hop ! On a envie d'être au mois d'août pour commencer le spectacle !" Ils devront refaire l'opération en sens inverse une fois que le plancher reviendra comme neuf, le 10 juin, avant d'entamer les répétitions.

Le Souffle de la Terre espère réunir 18 000 spectateurs pour cette 34e édition, du 23 août au 21 septembre.