PHOTOS - Les héros mènent la vie de château à Ancy-le-Franc

Au château d'Ancy-le-Franc, on aime les jouets. Cette année encore, les salles du palais Renaissance abritent une impressionnante collection de personnages Playmobil. Cette exposition marie une nouvelle fois la culture, le patrimoine et le jeu. Les enfants adorent.

L'exposition de jouets est dédiée aux univers du cinéma, de la télé et de la littérature. © Radio France - Thierry Boulant

Les enfants font plusieurs fois le tour des collections

Dans la plus grande salle du château, les filles et les garçons tournent autour de deux énormes tables de Playmobil avec plusieurs mises en scène. Ils cherchent à identifier chacun des personnages : "Là-bas on a repéré l'Agence tous risques, Sos Fantômes, Pirates des caraïbes, James Bond...", égraine Timéo, 9 ans et demi. Mais parfois, le petit garçon bloque un peu :"là, il y a des pyramides, mais je n'ai pas trouvé. Et là, les zombies, je ne sais pas ce que c'est non plus", reconnait-il. Pas grave, il refait le tour pour admirer chaque personnage.

La collection s'étend dans plusieurs salles du château d'Ancy-le-Franc. © Radio France - Thierry Boulant

Adèle, 10 ans, tourne elle aussi autour des tables plusieurs fois. Elle n'en perd pas une miette : "Il y a beaucoup de détails, on ne peut pas tout voir d'un seul coup", explique-t-elle. Ces petits personnages passionnants et si joliment mis en scène feraient presque oublier le château en lui-même. "C'est une très bonne idée, parce qu'au moins, on visite un château mais on regarde aussi les Playmobil. Parce que moi, j'aime bien les châteaux, mais avec les Playmobil, ça donne encore plus envie de venir", concède Adèle.

Les parents aussi apprécient

Et quand la fillette se pose une question, ce n'est pas forcément sur le seigneur du château mais plutôt sur le propriétaire de la collection de jouets : "ça fait des belles collections", dit-elle avec une pointe d'envie, "le monsieur qui a tout ça, il doit avoir beaucoup de place chez lui ! C'est beau".

Des milliers de pièces Playmobil sont exposées. Ici le tableau consacré à La Guerre des Etoiles. © Radio France - Thierry Boulant

Le tableau Playmobil consacré au film "Sos Fantômes". © Radio France - Thierry Boulant

Mais il n'y a pas que les enfants qui rêvent devant les jouets. Les adultes aussi se prêtent au jeu : "C'est ludique, ça peut être bien pour les enfants, ça ajoute un peu de légèreté parce qu'au bout d'un moment, les enfants en ont assez", explique ce monsieur. "Nous sommes avec nos petits enfants et on s'est dit on va allier les Playmobil et la visite d'un château qu'on ne connait pas encore. Allier la culture et les loisirs, quoi", ajoute cette grand-mère.

"Je trouve ça formidable, ça nous ramène en arrière, quand j'étais petite j'ai connu les débuts des Playmobil mais ça a beaucoup évolué. C'est sympa. Et par un jour de pluie, pour les enfants, c'est une sortie qui les change des jeux de société et de la télévision", conclut une troisième visiteuse.

Les organisateurs ont mis quatre jours à installer cette vaste exposition. © Radio France - Thierry Boulant

L'exposition "Playmobil : les héros", se découvre jusqu'au 4 septembre au château d'Ancy-le-Franc.