PHOTOS - Les illuminations de la gare de Limoges, un spectacle réussi

Des dizaines de Limougeauds sont venus admirer le spectacle son et lumière projeté sur la gare de Limoges. Ces illuminations ont rendu un vibrant hommage aux métiers en première ligne pendant la crise sanitaire.

"Déjà qu'elle est belle notre gare, alors là elle est encore plus belle !" Marie-Hélène observe d'un œil amusé les illuminations. Le spectacle dure 10 minutes. Guy n'en rate pas une miette en prenant plusieurs photos.

Il adore ce concept : "Cela ressemble à ce que l'on peut voir à la fête des Lumières de Lyon ! _On devrait en faire plus souvent ici à Limoges, on ne manque pas de monuments pour projeter ces jolies images_. Moi je suis pour d'illuminations !"

Un hommage aux métiers en première ligne

Les enfants ont reconnu plusieurs costumes affichés sur la tour: "Il y a le pompier, le médecin, le routier, observe Louise, C'est rigolo, ils ont tous une tête de hiboux." Le public comme Christine apprécie ce bel hommage rendu à ces professions : "C'est un beau travail. Heureusement qu'ils ont été là et qu'ils sont encore là durant cette crise sanitaire. L'idée est merveilleuse."

Dernière séance ce dimanche soir de 20h à 23h. La gare quittera ensuite ses habits de lumière.