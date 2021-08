[PHOTOS] Les jardins de Poulaines : des visites guidées pour se ressourcer au milieu des fleurs

Des arbres centenaires, des roseraies, des centaines de plantes et pour seule compagnie... Le chant des oiseaux. Les jardins de Poulainesprès de Vatan dans l'Indre sont un véritable havre de paix. Ils sont ouverts au public toute l'année mais cet été la propriétaire des lieux a décidé d'organiser des visites guidées et payantes quatre dimanches matins pendant les mois de juillet et d'août. Pour l'occasion, Valérie Esnault ouvre les portes de la métairie, des communs, du pigeonnier, des caves de sa maison etc.. Des lieux d'habitude fermés aux visiteurs. En prime, elle explique également aux curieux l'histoire du domaine et de ses jardins. Comptez 15 euros par personne pour 1h30 à 2h de visite par groupes de 25 personnes maximum. A noter que pour cette année, les visites guidées sont désormais terminées. Mais bonne nouvelle elles seront de retour l'année prochaine. En attendant les jardins eux sont ouverts.

Trois personnes, passionnées par les beaux jardins, ont fait le déplacement depuis le Loir-et-Cher. © Radio France - Kathleen Comte

Valérie Esnault explique avoir mis en place ces visites guidées après le confinement : "On a cherché à proposer des visites en extérieur. L'idée étant l'échange, le partage et la convivialité. Je vais donc leur parler de notre histoire à nous dans le domaine mais aussi leur présenter les plantes et la maison puisqu'on va aller dans les caves et le pigeonnier. C'est vraiment une visite comme des amis qui viendraient chez nous."

Le chemin d'eau est un endroit particulièrement apprécié des visiteurs. © Radio France - Kathleen Comte

Janick fait partie des visiteurs. Alors qu'en pense-t-elle ? Réponse : "J'adore visiter les beaux jardins et celui-ci en fait partie. J'adore passer une journée comme ça je trouve ça très ressourçant et très apaisant."