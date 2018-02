Photos : les meilleurs costumes du Necronomi'con à Andelnans

Par Caroline Felix, France Bleu Belfort-Montbéliard

C'est la toute première convention de la culture geek et nippone dans le Nord Franche Comté. Le Necronomi'con a lieu tout le week-end à l'Atraxion d'Andelnans. Le salon s'adresse aux curieux et aux amateurs de l'univers de science fiction et de manga japonais.