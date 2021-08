PHOTOS - Les Nuits Gourmandes de Périgueux retrouvent leur public

Périgueux retrouve ses Nuits Gourmandes. La première soirée, c'était ce mercredi 18 août après près de deux ans d'absence. A cause de la crise sanitaire, il n'y en avait pas eu l'an dernier. Toujours à cause de l'épidémie de coronavirus, les Nuits Gourmandes ont lieu en version réduite cette année : deux dates seulement, le 18 et le 25 août, un périmètre limité place de la Clautre c'est-à-dire devant la Cathédrale Saint-Front. Du fait de ce périmètre limité, le nombre de producteurs l'est aussi, 17 au lieu de 70 habituellement mais qu'importe l'envie est là.

Les Nuits Gourmandes sont habituellement organisées tous les mercredis de l'été © Radio France - Charlotte Jousserand

Sur la place, une quinzaine de producteurs, ils sont 70 les autres années. © Radio France - Charlotte Jousserand

Le pass sanitaire est demandé à l'entrée de l'évènement, les riverains doivent montrer seulement un justificatif de domicile © Radio France - Charlotte Jousserand

Le périmètre est limité place de la Clautre à Périgueux © Radio France - Charlotte Jousserand

Monique habite Périgueux et ne voulait pas rater ça. Les Nuits Gourmandes c'est la tradition de l'été pour cette Périgourdine. Elle vient d'habitude avec sa bande de copines mais ce mercredi soir elles ne sont que deux car certaines redoutent les grands rassemblements "mais ça va reprendre, assure Monique, il faut positiver". Avant d'accéder à la place de la Clautre, le pass sanitaire est demandé. A l'intérieur du périmètre, il y a toujours les grandes tables et les nappes à carreaux rouges et blancs mais aussi de nouvelles tables pour manger debout autour de la scène principale. Baptiste est venu avec ses colocs pour profiter de la soirée. Jusque-là, il a trouvé "Périgueux bien calme durant l'été, ça manque des évènements comme ça, retrouver les gens et la convivialité".

Fabien Prudhomme de la Ferme de Puycheny a le sourire. Il est "de retour à la maison, de retour chez nous". Le producteur retrouve son emplacement. Il fait partie des 17 producteurs qui ont pu installer leur stand car il est habituellement place de la Clautre. Fabien Prudhomme avec une équipe de sept personnes proposent les produits de sa ferme : foie gras, frites maisons, confit... Le producteur explique avoir servi à manger à des clients dès 18 heures, dès l'ouverture "on avait à peine fini de s'installer que les gens étaient là, ça fait plaisir et ça nous avait manqué car on va pas se le cacher, c'est porteur pour nous. Les touristes qui nous découvrent viennent ensuite à la ferme".