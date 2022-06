PHOTOS – Les participants de la Passem courent pour défendre "la lenga nosta"

Depuis ce jeudi 2 juin et jusqu'à ce dimanche 5, la Passem, une course à pied dédiée à la langue locale, traverse Gascogne, Béarn et Bigorre sur plus de 600 kilomètres sans interruption, de jour comme de nuit. Plus qu'un défi sportif, c'est pour ses participants un outil de promotion d'une culture.

Plus de 400 kilomètres à pied, à vélo, voire à cheval. Près de 170 communes traversées entre Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Landes. La Passem a commencé ce jeudi depuis Saint-Martin-de-Seignanx dans les Landes et se terminera ce dimanche dans l'après-midi à Pau. À chaque kilomètre, un témoin, "ligams", passe d'une main à une autre. A l'intérieur, un message en "lenga nosta" qui ne sera dévoilé que ce dimanche à l'arrivée de la Passem. Car le but de cette course, au-delà d'un simple exploit sportif (un concurrent ne faisant en moyenne que quelques kilomètres), c'est de faire vivre une langue et une culture que les organisateurs estiment en voie de disparition.

La borne présente à chaque kilomètre du parcours © Radio France - Florent Vautier

"Ce qui m'a motivé ce sont les racines de notre pays dont la langue fait partie", explique François, croisé au départ du kilomètre 143 à Hagetmau ce vendredi vers 6 heures du matin. Arthur lui vient de s'arrêter avec deux autres amis après avoir couru pendant trois kilomètres : "Ma grand-mère est la présidente du club gascon donc on a été mobilisés pour courir. C'est vrai qu'ici ça manque d'écoles où l'on parle les deux langues, mais avec ce type d'actions, c'est peut-être pour bientôt."

Plusieurs camions de l'organisation suivent en permanence les coureurs © Radio France - Florent Vautier

La course servira au financement de projets concernant le développement de la "lenga nosta"

Tout au long du parcours, certaines communes organisent des festivités avant ou après le passage des coureurs de la Passem, toujours pour célébrer cette langue. Comme devant la mairie de Geaune, où les enfants de l'école ont couru ce jeudi matin pendant un kilomètre, avant de chanter sur la place de la Mairie. Pour Sylvain qui a couru pendant un kilomètre près de Serres-Gaston, "c'est bien de faire entendre cette langue et de mobiliser les gens autour de cela. On connaît la Korrika au Pays Basque donc si on pouvait faire quelque chose de semblable ça serait bien."

Les enfants de Geaune dansent et chantent après le passage des coureurs de la Passem © Radio France - Florent Vautier

Les fonds récoltés pour "acheter un kilomètre" et tenir le témoin ou simplement pour participer aux frais d'organisation de la Passem, organisée tous les deux ans depuis 2018 (l'édition 2020 était "confinée") serviront au financement de plusieurs projets de promotion et de développement de la "lenga nosta".