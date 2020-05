PHOTOS - Les plages de Loire-Atlantique et de Vendée reprennent vie

Après cinq jours d'interdictions, de nombreux ligériens sont venu prendre un grand bol d'air sur les plages de Loire-Atlantique et de Vendée. Après deux mois de confinement et d'interdiction des plages, les promeneurs ont pu profiter à nouveau des joies de l'océan avec une eau à seulement 14 degrés mais un grand soleil. On y revient en image et en vidéos sur les réseaux sociaux.